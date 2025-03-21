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Политика
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Маты на белорусском: ругательные слова и фразы со значением

Понятны ли вам эти бранные слова? Давайте проверим это.

У каждого языка есть свои особенности и уникальные черты. Белорусская не исключение. Хотя употребление нецензурной лексики есть табу в официально-деловом стиле, в повседневной речи мы часто слышим эти слова. И, опять же, в Беларуси они тоже есть. Какие маты на белорусском являются самыми популярными? Что говорят белорусы, когда злятся и чем-то недовольны?

MigNews предлагает узнать это вместе и поделится с вами списком бранных слов на белорусском. Некоторые из них будут вам понятны (их смысл и значение) даже без перевода.

Есть ли мат на белорусском языке?

Некоторые люди убеждены, что в белорусском языке нет собственных матов. Мол, если люди в этой стране и ругаются, то употребляют матерные слова на русском. Но так ли это? Нет, вы, конечно, можете услышать от белоруса и русские матерные слова, но, поверьте, у белорусского есть и свои варианты известных всем нам бранных слов и фраз.

Вы удивитесь, но, оказывается, первое бранное слово было выцарапано на фундаменте Софийского собора еще в 11-м начале 12 века. Так что ругаются не только современные люди: наши предки тоже это делали.

Как ругаться на белорусском: самые популярные слова и фразы-матерные слова

Говорить эти слова или нет – решать вам. Мы лишь поделимся списком бранных слов, чтобы вы понимали, что они означают и как переводятся, если услышите на улице, в кино или личном общении с белорусами.

  • Выдигаться – выбиваться.
  • Пердолить – *бать.
  • Иди ты к лихомотору – иди на х*й.
  • Курвиска – сука, бледная.
  • Самадайка – шлюха.
  • Серун – засранец.
  • Дерьмо – дерьмо.
  • Выблядак – урод.
  • Убей зеву – заткнись!
  • Меня древок – меня колбасит.
  • Челес – член.
  • Соси стручок – соси х*й.
  • Вот холера – нет*уя себе.
  • На холеру – на*уя?
  • Чтобы ты сдох – чтобы ты сдох! (проклятия в Беларуси популярнее ссылок на три буквы).
  • Влагалище – влагалище, п*зда.

Типичные бранные слова на белорусском языке для выражения недовольства

Не все цензурные слова могут выразить недовольство белоруса ситуацией или даже человеком, его поступками и т.д. Поэтому иногда они используют такие возгласы и высказывания:

  • Гамон – п*здец.
  • Холера – бл*!
  • Жопа – жопа.
  • Шкиньдзьохай – дуй отсюда.
  • Копец – конец.

Кстати, в польском языке вообще огромное количество бранных слов. Здесь мы перечисляли популярные из них.

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