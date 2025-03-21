Маты на белорусском: ругательные слова и фразы со значением

Понятны ли вам эти бранные слова? Давайте проверим это.

У каждого языка есть свои особенности и уникальные черты. Белорусская не исключение. Хотя употребление нецензурной лексики есть табу в официально-деловом стиле, в повседневной речи мы часто слышим эти слова. И, опять же, в Беларуси они тоже есть. Какие маты на белорусском являются самыми популярными? Что говорят белорусы, когда злятся и чем-то недовольны?

MigNews предлагает узнать это вместе и поделится с вами списком бранных слов на белорусском. Некоторые из них будут вам понятны (их смысл и значение) даже без перевода.

Есть ли мат на белорусском языке?

Некоторые люди убеждены, что в белорусском языке нет собственных матов. Мол, если люди в этой стране и ругаются, то употребляют матерные слова на русском. Но так ли это? Нет, вы, конечно, можете услышать от белоруса и русские матерные слова, но, поверьте, у белорусского есть и свои варианты известных всем нам бранных слов и фраз.

Вы удивитесь, но, оказывается, первое бранное слово было выцарапано на фундаменте Софийского собора еще в 11-м начале 12 века. Так что ругаются не только современные люди: наши предки тоже это делали.

Как ругаться на белорусском: самые популярные слова и фразы-матерные слова

Говорить эти слова или нет – решать вам. Мы лишь поделимся списком бранных слов, чтобы вы понимали, что они означают и как переводятся, если услышите на улице, в кино или личном общении с белорусами.

Выдигаться – выбиваться.

Пердолить – *бать.

Иди ты к лихомотору – иди на х*й.

Курвиска – сука, бледная.

Самадайка – шлюха.

Серун – засранец.

Дерьмо – дерьмо.

Выблядак – урод.

Убей зеву – заткнись!

Меня древок – меня колбасит.

Челес – член.

Соси стручок – соси х*й.

Вот холера – нет*уя себе.

На холеру – на*уя?

Чтобы ты сдох – чтобы ты сдох! (проклятия в Беларуси популярнее ссылок на три буквы).

Влагалище – влагалище, п*зда.

Типичные бранные слова на белорусском языке для выражения недовольства

Не все цензурные слова могут выразить недовольство белоруса ситуацией или даже человеком, его поступками и т.д. Поэтому иногда они используют такие возгласы и высказывания:

Гамон – п*здец.

Холера – бл*!

Жопа – жопа.

Шкиньдзьохай – дуй отсюда.

Копец – конец.

Кстати, в польском языке вообще огромное количество бранных слов. Здесь мы перечисляли популярные из них.