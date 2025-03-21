Маты на белорусском: ругательные слова и фразы со значением

Понятны ли вам эти бранные слова? Давайте проверим это.
У каждого языка есть свои особенности и уникальные черты. Белорусская не исключение. Хотя употребление нецензурной лексики есть табу в официально-деловом стиле, в повседневной речи мы часто слышим эти слова. И, опять же, в Беларуси они тоже есть. Какие маты на белорусском являются самыми популярными? Что говорят белорусы, когда злятся и чем-то недовольны?
MigNews предлагает узнать это вместе и поделится с вами списком бранных слов на белорусском. Некоторые из них будут вам понятны (их смысл и значение) даже без перевода.
Есть ли мат на белорусском языке?
Некоторые люди убеждены, что в белорусском языке нет собственных матов. Мол, если люди в этой стране и ругаются, то употребляют матерные слова на русском. Но так ли это? Нет, вы, конечно, можете услышать от белоруса и русские матерные слова, но, поверьте, у белорусского есть и свои варианты известных всем нам бранных слов и фраз.
Вы удивитесь, но, оказывается, первое бранное слово было выцарапано на фундаменте Софийского собора еще в 11-м начале 12 века. Так что ругаются не только современные люди: наши предки тоже это делали.
Как ругаться на белорусском: самые популярные слова и фразы-матерные слова
Говорить эти слова или нет – решать вам. Мы лишь поделимся списком бранных слов, чтобы вы понимали, что они означают и как переводятся, если услышите на улице, в кино или личном общении с белорусами.
- Выдигаться – выбиваться.
- Пердолить – *бать.
- Иди ты к лихомотору – иди на х*й.
- Курвиска – сука, бледная.
- Самадайка – шлюха.
- Серун – засранец.
- Дерьмо – дерьмо.
- Выблядак – урод.
- Убей зеву – заткнись!
- Меня древок – меня колбасит.
- Челес – член.
- Соси стручок – соси х*й.
- Вот холера – нет*уя себе.
- На холеру – на*уя?
- Чтобы ты сдох – чтобы ты сдох! (проклятия в Беларуси популярнее ссылок на три буквы).
- Влагалище – влагалище, п*зда.
Типичные бранные слова на белорусском языке для выражения недовольства
Не все цензурные слова могут выразить недовольство белоруса ситуацией или даже человеком, его поступками и т.д. Поэтому иногда они используют такие возгласы и высказывания:
- Гамон – п*здец.
- Холера – бл*!
- Жопа – жопа.
- Шкиньдзьохай – дуй отсюда.
- Копец – конец.
Кстати, в польском языке вообще огромное количество бранных слов. Здесь мы перечисляли популярные из них.