Маты на японском: ругательные слова и фразы с переводом

Вот какую нецензурную лексику употребляют японцы.
Хотя многим кажется, что в Японии все по-другому (взять тот же туалет), там проживают такие же люди, как и все мы. Они тоже раздражаются, злятся и находятся в плохом настроении. И да, ругаются матом. Но какие маты на японском языке чаще всего используют японцы? Есть ли у них список любимых? Да, конечно, как и у представителей других народов и национальностей.
MigNews поделится с вами списком, потому что вам наверняка будет интересно узнать особенности нецензурной лексики на японском языке.
Как ругаться на японском: самые популярные слова-матери
Итак, какие «грязные» слова употребляются японцами чаще других? Мы перечислим как очень грубые, так и более или менее нейтральные бранные слова.
- Ahou – придурок, слабоумие.
- Ama – сучка (буквально – монахиня).
- Kusotare – идиот, дебил (буквально – голова из дерьма).
- Denbu – зад, жопа.
- Unko – кал, дерьмо.
- Wareme – п*зда.
- Dankon – член.
- Chikushoumou – сукин сын.
- Bakayarou – ублюдок.
- kono-yaro – сволочь.
- Yariman – шлюха.
- Momo – вагина (буквально – персик).
- Busu – уродина.
- Buotoko – безобразный.
- Uzai – заноза в заднице.
Самые распространенные бранные фразы на японском языке
- Shinjimae – забирайся к чертям.
- Узатте! – пошел в **.
- Zakkenayo! – пошел на **!
- Fuzakeru na – отвалы.
- kuso kurae – жри дерьмо.
- damare konoyarou – заткнись, урод.
- Chinpunkanpun – ихрена об этом не знаю.
- Doke – уйди с дороги (считается в Японии грубым выражением).
- Shinee – иди и умри.
Типичные маты на японском языке для выражения недовольства
- Chikushou – сука (может выражать разные эмоции – от разочарования и досады до удивления или даже восхищения).
- Kusou – дерьмо.
- Shimatta – трясти! Черт!
- Chikusho – проклятие!
- Uzai – раздражаешь!
Теперь, когда вы изучили несколько полезных и интересных японских ругательств, вы можете задуматься о том, когда использовать этот язык в реальной жизни. Перед тем как приступить к работе, следует обратить внимание на один интересный факт!
В Японии существует определенная социальная иерархия и этикет, которые нужно изучить для социальных и профессиональных ситуаций, пишет Lingopie. Эта социальная иерархия определяет, насколько официально или неофициально вы должны говорить.
В зависимости от того, с кем вы общаетесь и какое их иерархическое положение по сравнению с вашим, вам нужно будет обращаться к ним соответствующим образом.
Если вы оказались в ситуации, когда никто в округе не говорит по-английски, и вам приходится использовать свои знания японского языка, вам нужно убедиться, что вы используете соответствующий уровень вежливости при обращении к людям.
Общие правила включают в себя уважение к старшим и уважение к профессиональным старшим, но это еще не все. Поэтому сделайте домашнее задание и убедитесь, что грубые выражения используются только с людьми, с которыми вы обращаетесь очень неформально.
Если вы сомневаетесь, всегда лучше обойтись без мата!
А теперь давайте выясним, как ругаются матом китайцы. Здесь мы делились распространенными бранными словами на китайском.