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Политика
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Маты на японском: ругательные слова и фразы с переводом

Вот какую нецензурную лексику употребляют японцы.

Хотя многим кажется, что в Японии все по-другому (взять тот же туалет), там проживают такие же люди, как и все мы. Они тоже раздражаются, злятся и находятся в плохом настроении. И да, ругаются матом. Но какие маты на японском языке чаще всего используют японцы? Есть ли у них список любимых? Да, конечно, как и у представителей других народов и национальностей.

MigNews поделится с вами списком, потому что вам наверняка будет интересно узнать особенности нецензурной лексики на японском языке.

Как ругаться на японском: самые популярные слова-матери

Итак, какие «грязные» слова употребляются японцами чаще других? Мы перечислим как очень грубые, так и более или менее нейтральные бранные слова.

  • Ahou – придурок, слабоумие.
  • Ama – сучка (буквально – монахиня).
  • Kusotare – идиот, дебил (буквально – голова из дерьма).
  • Denbu – зад, жопа.
  • Unko – кал, дерьмо.
  • Wareme – п*зда.
  • Dankon – член.
  • Chikushoumou – сукин сын.
  • Bakayarou – ублюдок.
  • kono-yaro – сволочь.
  • Yariman – шлюха.
  • Momo – вагина (буквально – персик).
  • Busu – уродина.
  • Buotoko – безобразный.
  • Uzai – заноза в заднице.

Самые распространенные бранные фразы на японском языке

  • Shinjimae – забирайся к чертям.
  • Узатте! – пошел в **.
  • Zakkenayo! – пошел на **!
  • Fuzakeru na – отвалы.
  • kuso kurae – жри дерьмо.
  • damare konoyarou – заткнись, урод.
  • Chinpunkanpun – ихрена об этом не знаю.
  • Doke – уйди с дороги (считается в Японии грубым выражением).
  • Shinee – иди и умри.

Типичные маты на японском языке для выражения недовольства

  • Chikushou – сука (может выражать разные эмоции – от разочарования и досады до удивления или даже восхищения).
  • Kusou – дерьмо.
  • Shimatta – трясти! Черт!
  • Chikusho – проклятие!
  • Uzai – раздражаешь!

Теперь, когда вы изучили несколько полезных и интересных японских ругательств, вы можете задуматься о том, когда использовать этот язык в реальной жизни. Перед тем как приступить к работе, следует обратить внимание на один интересный факт!

В Японии существует определенная социальная иерархия и этикет, которые нужно изучить для социальных и профессиональных ситуаций, пишет Lingopie. Эта социальная иерархия определяет, насколько официально или неофициально вы должны говорить.

В зависимости от того, с кем вы общаетесь и какое их иерархическое положение по сравнению с вашим, вам нужно будет обращаться к ним соответствующим образом.

Если вы оказались в ситуации, когда никто в округе не говорит по-английски, и вам приходится использовать свои знания японского языка, вам нужно убедиться, что вы используете соответствующий уровень вежливости при обращении к людям.

Общие правила включают в себя уважение к старшим и уважение к профессиональным старшим, но это еще не все. Поэтому сделайте домашнее задание и убедитесь, что грубые выражения используются только с людьми, с которыми вы обращаетесь очень неформально.

Если вы сомневаетесь, всегда лучше обойтись без мата!

А теперь давайте выясним, как ругаются матом китайцы. Здесь мы делились распространенными бранными словами на китайском.

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