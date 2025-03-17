Маты на японском: ругательные слова и фразы с переводом

Вот какую нецензурную лексику употребляют японцы.

Хотя многим кажется, что в Японии все по-другому (взять тот же туалет), там проживают такие же люди, как и все мы. Они тоже раздражаются, злятся и находятся в плохом настроении. И да, ругаются матом. Но какие маты на японском языке чаще всего используют японцы? Есть ли у них список любимых? Да, конечно, как и у представителей других народов и национальностей.

MigNews поделится с вами списком, потому что вам наверняка будет интересно узнать особенности нецензурной лексики на японском языке.

Как ругаться на японском: самые популярные слова-матери

Итак, какие «грязные» слова употребляются японцами чаще других? Мы перечислим как очень грубые, так и более или менее нейтральные бранные слова.

Ahou – придурок, слабоумие.

Ama – сучка (буквально – монахиня).

Kusotare – идиот, дебил (буквально – голова из дерьма).

Denbu – зад, жопа.

Unko – кал, дерьмо.

Wareme – п*зда.

Dankon – член.

Chikushoumou – сукин сын.

Bakayarou – ублюдок.

kono-yaro – сволочь.

Yariman – шлюха.

Momo – вагина (буквально – персик).

Busu – уродина.

Buotoko – безобразный.

Uzai – заноза в заднице.

Самые распространенные бранные фразы на японском языке

Shinjimae – забирайся к чертям.

Узатте! – пошел в **.

Zakkenayo! – пошел на **!

Fuzakeru na – отвалы.

kuso kurae – жри дерьмо.

damare konoyarou – заткнись, урод.

Chinpunkanpun – ихрена об этом не знаю.

Doke – уйди с дороги (считается в Японии грубым выражением).

Shinee – иди и умри.

Типичные маты на японском языке для выражения недовольства

Chikushou – сука (может выражать разные эмоции – от разочарования и досады до удивления или даже восхищения).

Kusou – дерьмо.

Shimatta – трясти! Черт!

Chikusho – проклятие!

Uzai – раздражаешь!

Теперь, когда вы изучили несколько полезных и интересных японских ругательств, вы можете задуматься о том, когда использовать этот язык в реальной жизни. Перед тем как приступить к работе, следует обратить внимание на один интересный факт!

В Японии существует определенная социальная иерархия и этикет, которые нужно изучить для социальных и профессиональных ситуаций, пишет Lingopie. Эта социальная иерархия определяет, насколько официально или неофициально вы должны говорить.

В зависимости от того, с кем вы общаетесь и какое их иерархическое положение по сравнению с вашим, вам нужно будет обращаться к ним соответствующим образом.

Если вы оказались в ситуации, когда никто в округе не говорит по-английски, и вам приходится использовать свои знания японского языка, вам нужно убедиться, что вы используете соответствующий уровень вежливости при обращении к людям.

Общие правила включают в себя уважение к старшим и уважение к профессиональным старшим, но это еще не все. Поэтому сделайте домашнее задание и убедитесь, что грубые выражения используются только с людьми, с которыми вы обращаетесь очень неформально.

Если вы сомневаетесь, всегда лучше обойтись без мата!

А теперь давайте выясним, как ругаются матом китайцы. Здесь мы делились распространенными бранными словами на китайском.