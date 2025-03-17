Маты на китайском: ругательные слова и фразы со значением

Китайцы тоже любят ругаться матом. Теперь вы в этом убедитесь.
Принято считать, что китайцы сдержанны и скрывают свои подлинные эмоции. Да, возможно, в незнакомой обстановке или деловой культуре это так. Но китайцы – такие же люди, как все мы. Им также свойственно злиться и раздражаться. И они могут… употреблять разные маты на китайском, чтобы выразить накопленные чувства и эмоции.
MigNews предлагает узнать некоторые из самых популярных таких бранных слов. Да, их использовать в языке необязательно. Но понимать – желательно! Приедете в Китай, услышите матерные слова и будете знать, что этого китайца не стоит сейчас слить еще больше…
Как ругаться на китайском: самые популярные слова
- 屌 diǎo – х*й.
- 屄 bī – п*зда.
- 骚逼 [sāobī / sao1bi1] – проститутка, бл*дь.
- 傻瓜 shǎguā / 傻子 shǎzi – тупица, дурак, идиот.
- 屌タンパク質 [diǎodàn / diao3dan4] – яйца.
- 愚人 yúrén – истукан, дурак.
- 丑八怪 – chǒubāguài – безобразный.
- 丫挺 yā tǐng – урод.
- 猪 zhū – свинья.
- 泼妇 – pōfù – мегера, сука, ведьма.
- 装屄 zhuāngbī – притворщик, п*здоб.
- 小弟弟 [xiǎo dedi / xiao3di4di] – член, пенис.
- 肏/操 cao – трахать, *бать.
Самые распространенные мат на китайском языке
- 去死吧 qù sǐ ba – и пошел ты!
- 去他妈的你/你他媽的你 Qù tā mā de nǐ – пошел на х*й.
- 滚蛋 gǔn dàn – отвали! (буквально – взбитые яйца).
- 傻屄 shǎbī – тупая п*зда.
- 去你妈的 qù nǐ mā de – от*бысь.
- 去你媽的 qù nǐ māde – иди на х*й (дословно – к своей маме).
- 肏你妈 cào nǐ mā – сукин сын.
- 拍马屁 pāi mǎ pì – лизать зад.
- 放屁 [fàngpì / fang4pi4] – говорить глупости (дословно – выпускать газы).
- 日你妈 rì nǐ mā – *б твою мать! (буквально – солнце твою мать, солнце превращается в трахнуть).
- 傻屌 shǎdiǎo – тупой х*й.
- 臭婊子 chòu biǎozi – зловонная шлюха.
- mái dòufu – шалова (буквально – продажная Тофу).
- 肏你祖宗十八代 cào nǐ zǔzōng shíbā dài – трахаты Ваших предков в восемнадцатом поколении.
Типичные маты на китайском языке для выражения недовольства
- 操你妈 cāo nǐ mā / 他妈的 tā mā de – твою мать!
- 靠北 kào беi – пипец!
- 该死 gāisǐ – блин, черт.
- 下老子一跳 xià lǎozi yī tiào – какого черта! (буквально – испугаться так, что подпрыгнуть).
- 垃圾 lājī – трэш.
- 谢特xiè tè – дерьмо!
- 吃屎 chī shǐ – Подавись! (буквально – ешь дерьмо).
С английскими матами дело обстоит легче. Вы наверняка уже сейчас знаете некоторые из них. Вот другие популярные бранные слова.