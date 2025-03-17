Маты на китайском: ругательные слова и фразы со значением

Китайцы тоже любят ругаться матом. Теперь вы в этом убедитесь.

Принято считать, что китайцы сдержанны и скрывают свои подлинные эмоции. Да, возможно, в незнакомой обстановке или деловой культуре это так. Но китайцы – такие же люди, как все мы. Им также свойственно злиться и раздражаться. И они могут… употреблять разные маты на китайском, чтобы выразить накопленные чувства и эмоции.

MigNews предлагает узнать некоторые из самых популярных таких бранных слов. Да, их использовать в языке необязательно. Но понимать – желательно! Приедете в Китай, услышите матерные слова и будете знать, что этого китайца не стоит сейчас слить еще больше…

Как ругаться на китайском: самые популярные слова

屌 diǎo – х*й.

屄 bī – п*зда.

骚逼 [sāobī / sao1bi1] – проститутка, бл*дь.

傻瓜 shǎguā / 傻子 shǎzi – тупица, дурак, идиот.

屌タンパク質 [diǎodàn / diao3dan4] – яйца.

愚人 yúrén – истукан, дурак.

丑八怪 – chǒubāguài – безобразный.

丫挺 yā tǐng – урод.

猪 zhū – свинья.

泼妇 – pōfù – мегера, сука, ведьма.

装屄 zhuāngbī – притворщик, п*здоб.

小弟弟 [xiǎo dedi / xiao3di4di] – член, пенис.

肏/操 cao – трахать, *бать.

Самые распространенные мат на китайском языке

去死吧 qù sǐ ba – и пошел ты!

去他妈的你/你他媽的你 Qù tā mā de nǐ – пошел на х*й.

滚蛋 gǔn dàn – отвали! (буквально – взбитые яйца).

傻屄 shǎbī – тупая п*зда.

去你妈的 qù nǐ mā de – от*бысь.

去你媽的 qù nǐ māde – иди на х*й (дословно – к своей маме).

肏你妈 cào nǐ mā – сукин сын.

拍马屁 pāi mǎ pì – лизать зад.

放屁 [fàngpì / fang4pi4] – говорить глупости (дословно – выпускать газы).

日你妈 rì nǐ mā – *б твою мать! (буквально – солнце твою мать, солнце превращается в трахнуть).

傻屌 shǎdiǎo – тупой х*й.

臭婊子 chòu biǎozi – зловонная шлюха.

mái dòufu – шалова (буквально – продажная Тофу).

肏你祖宗十八代 cào nǐ zǔzōng shíbā dài – трахаты Ваших предков в восемнадцатом поколении.

Типичные маты на китайском языке для выражения недовольства

操你妈 cāo nǐ mā / 他妈的 tā mā de – твою мать!

靠北 kào беi – пипец!

该死 gāisǐ – блин, черт.

下老子一跳 xià lǎozi yī tiào – какого черта! (буквально – испугаться так, что подпрыгнуть).

垃圾 lājī – трэш.

谢特xiè tè – дерьмо!

吃屎 chī shǐ – Подавись! (буквально – ешь дерьмо).

С английскими матами дело обстоит легче. Вы наверняка уже сейчас знаете некоторые из них. Вот другие популярные бранные слова.