McDonald's возвращает завтраки в 6 городов Украины: что появится в меню

McDonald's снова готовит завтраки. Узнайте, что нового в меню и где их можно попробовать.

Любители утренних блюд могут радоваться – McDonald's восстанавливает завтраковое меню во Львове, Ивано-Франковске, Луцке, Тернополе, Яремче и Ковеле, пишет MigNews со ссылкой на источник Instagram.com.

В течение месяца компания планирует вернуть завтраки и во все другие заведения, кроме ресторанов в Полтаве, Днепре, Кривом Роге, Кременчуге, Кропивницком и Александрии. Причиной такого решения стали риски безопасности.

Что можно будет заказать в «Утреннем МакМеню»?

✅ Классические «МакМафины» с разными начинками

✅ Роллы с яйцом и курицей, яйцом и свининой или комбинацией яйца, свинины и бекона

✅ Тосты с сыром

✅ Новинки — «Двойной Чикер Фреш МакМафин» и тосты с сыром и беконом

Завтраки традиционно будут доступны с самого утра и до 10:30.

Отметим, что три месяца назад ресторан вернул завтрак в Виннице в тестовом форате.