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Политика
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McDonald's возвращает завтраки: в каком городе стартовал тестовый формат?

Многие ждали именно утреннее меню в ресторане.

С 4 декабря рестораны McDonald's начали предлагать потребителям завтраки в тестовом формате.

Как сообщает MigNews со ссылкой на пресс-службу компании в соцсети Facebook, McDonald's Ukraine подтвердил запуск утреннего меню, но пока только в одном городе, а именно – в Виннице. Это тестирование позволит оценить возможность масштабирования предложения и готовности к возвращению завтраков на постоянной основе.

В компании отметили, что тестирование поможет определить операционную готовность по запуску утреннего меню в других городах.

Этап испытаний продлится несколько месяцев, после чего McDonald's примет решение о расширении утреннего меню на другие регионы.

Кстати, когда вы завтракаете? О лучшем времени для завтраков – читайте здесь.

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