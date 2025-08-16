Суббота, 16 августа, 2025
23.2 C
Киев
type here...
Мелания Трамп написала письмо Путину о судьбе украинских детей, переданное Дональдом Трампом, однако содержание осталось закрытым.
Мелания Трамп написала письмо Путину о судьбе украинских детей, переданное Дональдом Трампом, однако содержание осталось закрытым.
Политика
Время чтения 1 мин.

Мелания Трамп написала письмо Путину: что в письме об украинских детях

Супруга президента США Мелания Трамп подняла вопрос о судьбе украинских детей в России в личном письме к президенту России Владимиру Путину. Об Этом сообщает DNEWS со ссылкой на Reuters.

Дональд Трамп передал письмо Путину во время переговоров на Аляске, однако сама Мелания не сопровождала мужа в поездке. Чиновники не раскрыли деталей письма, но сообщается, что в нем упоминается похищение украинских детей россиянами.

Ранее мы писали о том, что не будет встречи Трампа, Зеленского и Путина: заявление Кремля.

Фото: REUTERS/Leah Millis/ File Photo

Горячее за неделю

Статьи

Сколько дней осталось до конца лета 2025 года

0
До конца лета 2025 года осталось 17 дней — успейте насладиться теплом, завершить важные дела и провести время на свежем воздухе.
Общество

Киевстар (Kyivstar) запускает Starlink Direct to Cell: что это, когда заработает и какое будет покрытие в Украине — первое SMS «Слава Україні!» уже отправлено

0
Киевстар и Starlink протестировали Direct to Cell. Осенью 2025 абоненты смогут отправлять SMS без покрытия, используя обычный смартфон.
Статьи

Стрижка 14 августа 2025 по лунному календарю: как день влияет на волосы

0
Стрижка 14 августа 2025 по лунному календарю: когда лучше стричься, чтобы укрепить волосы и усилить уверенность.
Общество

Прогноз магнитной бури на 10 августа 2025 года: влияние и уровень Kp

0
Магнитная буря 10 августа 2025: индекс Kp до 3.78, вечерний фон повышен. Как влияет на здоровье, технику и кого касается — читайте в прогнозе.
Политика

Зеленский может принять участие в саммите Трампа и Путина — CBS News

0
Зеленский может принять участие в саммите Трампа и Путина на Аляске 15 августа. CBS News раскрывает возможный формат участия Украины.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Встречи Трампа, Зеленского и Путина не будет: заявление Кремля

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Как отбелить подмышки в домашних условиях и в салоне: лучшие способы

0
Как безопасно отбелить подмышки — проверенные домашние рецепты и профессиональные процедуры, которые действительно работают и дают результат.

Стрижка 17 августа 2025 по лунному календарю: советы и запреты

0
Стрижка 17 августа 2025: что скажет лунный календарь, когда опасно стричься и почему воскресенье — запретный день для волос.

Когда начинается бархатный сезон на популярных курортах

0
Когда начинается бархатный сезон в Турции, Египте и Европе: где лучше отдыхать в сентябре, октябре и ноябре — с погодой, цифрами и сравнениями

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.