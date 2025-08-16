Супруга президента США Мелания Трамп подняла вопрос о судьбе украинских детей в России в личном письме к президенту России Владимиру Путину. Об Этом сообщает DNEWS со ссылкой на Reuters.

Дональд Трамп передал письмо Путину во время переговоров на Аляске, однако сама Мелания не сопровождала мужа в поездке. Чиновники не раскрыли деталей письма, но сообщается, что в нем упоминается похищение украинских детей россиянами.

Ранее мы писали о том, что не будет встречи Трампа, Зеленского и Путина: заявление Кремля.

Фото: REUTERS/Leah Millis/ File Photo