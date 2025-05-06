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Фридрих Мерц не избран канцлером в первом туре голосования в Бундестаге. Он получил 310 голосов из 316. Второй тур возможен в течение 14 дней.
Фридрих Мерц не избран канцлером в первом туре голосования в Бундестаге. Он получил 310 голосов из 316. Второй тур возможен в течение 14 дней.
Политика
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Мерц не был избран канцлером Германии

6 мая 2025 года лидер ХДС Фридрих Мерц не получил необходимого количества голосов для избрания федеральным канцлером Германии в первом туре голосования. За него проголосовали 310 депутатов — на шесть меньше, чем требуется для абсолютного большинства. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Tagesschau.

Об этом заявила председатель Бундестага Юлия Клекнер. Согласно статье 63, пункт 2 Основного закона ФРГ, кандидат считается избранным канцлером, если за него проголосовало не менее 316 депутатов. Мерц это число не набрал.

Фракции ХДС/ХСС и СДПГ, которые формируют будущую правящую коалицию, в сумме располагают 328 мандатами. Однако, несмотря на уверенность в победе, выраженную Фридрихом Мерцем и сопредседателем СДПГ Ларсом Клингбайлем накануне, реальное голосование показало иную картину.

На утренних внеочередных заседаниях во вторник обе фракции подтвердили полное присутствие своих депутатов в зале пленарных заседаний Бундестага.

Случай, когда предложенный кандидат в канцлеры не получает большинства голосов после уже завершённых коалиционных переговоров, стал первым в истории Федеративной Республики Германия.

Согласно Основному закону, теперь Бундестаг в течение 14 дней может провести повторное голосование. Во втором туре вновь потребуется абсолютное большинство — не менее 316 голосов. Если и оно не будет достигнуто, то в третьем туре канцлером может быть избран кандидат, получивший большинство голосов от присутствующих депутатов.

Ранее мы писали о том, когда Мерц станет новым канцлером Германии: голосование намечено на 6 мая.

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