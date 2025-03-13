Метро нового поколения: в Киеве строят первый двухэтажный тоннель – когда открытие?

Метро станет частью продления «зеленой» линии.

В Киеве идет строительство первого в Украине двухэтажного тоннеля метро, которое станет частью продолжения «зеленой» линии, сообщает MigNews со ссылкой на источник Аspi.com.ua.

Этот уникальный инфраструктурный проект существенно улучшит транспортную доступность Виноградаря и обеспечит удобное сообщение с другими районами столицы.

Каким будет новый участок метро?

Продолжение «зеленой» ветки метро протянется на 3,78 км и будет включать две новые станции:

«Мостицкая»

«Проспект Правды»

Строительство этого участка позволит жителям Виноградаря быстрее и комфортнее добираться до центральных частей Киева, разгрузит наземный транспорт и сократит время в пути.

Как происходит строительство?

Из-за плотной застройки на Виноградаре инженеры применяют разные методы прокладки тоннелей:

Участок от станции «Сырец» до «Мостицкой» строят закрытым способом, используя туннельную проходку. Это минимизирует влияние на городскую инфраструктуру и позволяет вести работу без перекрытия улиц.

строят закрытым способом, используя туннельную проходку. Это минимизирует влияние на городскую инфраструктуру и позволяет вести работу без перекрытия улиц. Отрезок от «Мостицкой» до «Проспекта Правды» возводят открытым способом, что предполагает раскопку грунта и обустройство тоннеля непосредственно в вырытом котловане.

Когда откроют новый участок метро?

Согласно планам, строительство должно завершиться в первом квартале 2027 года . После этого жители района получат быстрое и комфортное сообщение с другими частями города, а Киевский метрополитен пополнится современным инженерным сооружением, которое будет отвечать самым высоким стандартам безопасности и комфорта.

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