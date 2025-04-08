Microsoft открыла бесплатные онлайн-курсы по нейросетям для всех желающих

Компания объявила о запуске бесплатной обучающей программы.

Компания Microsoft объявила о запуске бесплатной обучающей программы, которая поможет всем желающим овладеть основами работы с искусственным интеллектом. Курсы доступны онлайн и не требуют никакой предварительной подготовки — даже новички смогут погрузиться в мир нейросетей с нуля, пишет MigNews.

Программа включает широкий спектр тем: от базовых принципов работы с искусственным интеллектом до практического применения технологий в повседневной жизни. В частности, участники узнают, как работают современные алгоритмы, как использовать инструменты AI для решения ежедневных задач и как научиться мыслить как разработчик, работая с популярной игрой Minecraft.

Особенности курсов Microsoft:

Полностью бесплатный доступ для всех;

Материалы на английском языке, адаптированные для начинающих;

Практические примеры использования нейросетей;

Интерактивные упражнения и проекты;

Обучение через игру Minecraft, помогающую лучше понять алгоритмическое мышление.

Доступ к курсам будет открыт только в течение 50 дней , поэтому у всех, кто желает «прокачаться» в теме искусственного интеллекта, есть прекрасная возможность сделать это прямо сейчас. Зарегистрироваться и начать обучение можно на официальном сайте инициативы Microsoft.

Напомним, что Gemini 2.5 Pro от Google теперь доступна бесплатно: как пользоваться новейшим ИИ.