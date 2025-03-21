Microsoft закрывает Skype после 21 года работы: когда и почему

Почему Skype прекращает свое существование?

Skype – это уже часть истории. Многие из нас хотя бы раз пользовались им, чтобы общаться с родными или даже для того, чтобы пройти онлайн-беседу. Но недавно стало известно, что Microsoft закрывает Skype после более чем двух десятилетий работы. Когда именно это произойдет в 2025 году? И почему вообще было принято такое решение?

MigNews поделится подробностями внизу. Спойлер: Microsoft полностью переключит свое внимание на Teams – современный центр коммуникаций и совместной работы.

Что такое Skype?

Skype, созданный группой эстонских разработчиков, был запущен в августе 2003 года. Сокращенно от Sky Peer to Peer, Skype использует технологию peer-to-peer, в которой каждый участник выступает в роли клиента и сервера. По сравнению с традиционными телефонными службами, которые взимали плату за междугородние звонки, Skype предоставлял пользователям возможность осуществлять бесплатные голосовые и видеовызовы через Интернет. Что в то время было революцией.

В 2005 году была выпущена версия Skype 2.0, в которой появилась функция видеозвонков. В том же году компания eBay приобрела ее примерно за 2,5 миллиарда долларов США. Впоследствии Skype стал одной из первых платформ, в которую были встроены функции обмена мгновенными сообщениями и файлами, продолжая демократизировать общение для друзей и семей по всему миру.

В 2011 году компания Microsoft приобрела Skype за 8,5 миллиарда долларов США. А в 2012 году было объявлено, что Skype заменит Windows Live Messenger.

Но с появлением других платформ для видеозвонков и обмена сообщениями Skype медленно, но верно отходил на второй план.

Microsoft закрывает Skype в мае 2025 года: что дальше?

Пользователи Skype смогут бесплатно перейти на Microsoft Teams, используя свои учетные данные Skype, Источник: Microsoft

Microsoft хочет обеспечить плавный и безрасходный переход к Teams, которая уже обслуживает сотни миллионов пользователей. Если войти в Teams под учетной записью Skype, чаты и контакты автоматически появятся в приложении в том же месте, где вы остановились. Во время переходного периода Microsoft также обеспечит кросс-платформенную связь между Skype и Teams. Решившие отказаться от перехода также могут экспортировать свои данные Skype до 5 мая 2025 года, включая журналы чатов, контакты и историю звонков.

«Skype стал неотъемлемой частью формирования современных коммуникаций и поддержки многочисленных значимых моментов. И для нас большая честь быть частью этого пути», – пишет Skype. «Мы также понимаем, что изменения могут быть сложными и хотим, чтобы вы знали, что мы готовы поддержать вас на каждом шагу. Мы рады новым возможностям, которые открывает Teams, и стремимся помочь вам оставаться на связи новыми и значимыми способами».

Что такое Microsoft Teams?

Microsoft Teams – это облачное программное обеспечение для совместной работы, которое предлагает основные возможности, включая обмен деловыми сообщениями, звонками, видеовстречами и обменом файлами. Компании любого размера могут использовать Teams, доступ к которому возможен через настольный компьютер, любое подключенное к Интернету устройство и мобильное приложение Teams.

Ранее Microsoft Teams поставлялся в комплекте с Microsoft Office. Пытаясь предотвратить антимонопольные проблемы, Microsoft отделила Office от Teams в Европейском союзе и Швейцарии в октябре 2023 года, а 1 апреля 2024 года это изменение произошло во всем мире. Teams и другие приложения Microsoft 365 будут продаваться новым коммерческим клиентам в качестве отдельных продуктов. Нынешние клиенты смогут продолжать использовать приложения Office и Teams вместе.

Teams – это основное облачное предложение Microsoft для унифицированных коммуникаций, конкурирующее с аналогичными продуктами, такими как Cisco Webex, Google Workspace и Slack. Как приложение для бизнес-коммуникаций, Teams позволяет локальным и удаленным сотрудникам совместно работать над контентом в режиме реального времени или почти в режиме реального времени на разных устройствах, включая ноутбуки и мобильные устройства. Microsoft Teams интегрируется с другими бизнес-приложениями Microsoft, включая Exchange, PowerPoint и SharePoint.

Microsoft Teams особенно полезен для удаленной совместной работы, поскольку позволяет поддерживать связь и общение между разрозненными группами сотрудников. Пандемия COVID-19 заставила организации по всему миру широко использовать Microsoft Teams – а также другие программы совместной работы – как коммуникационную платформу для удаленной командной работы.

Microsoft Teams обычно разворачивается во всех организациях, а не только в определенных отделах компании. В некоторых случаях Teams может заменить электронную почту для внутренней коммуникации между сотрудниками компании.

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