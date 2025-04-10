Minecraft как школьный предмет: в украинских школах стартовал пилотный проект с использованием популярной игры

В учебных заведениях Украины стартует новый, инновационный подход к преподаванию естественных и точных наук.

В учебных заведениях Украины стартует новый, инновационный подход к преподаванию естественных и точных наук. В рамках пилотного проекта в отдельных школах начали внедрять новый предмет на базе платформы Minecraft Education – образовательной версии всемирно известной игры, сообщает MigNews со ссылкой на источник T.me/truexanewsua.

С помощью виртуальных интерактивных миров, созданных в Minecraft, учителя объясняют учащимся сложные темы биологии, физики, химии, математики, информатики и других дисциплин в интересной и доступной форме. Геймификации учебного процесса помогает привлечь школьников к изучению материала, развивает логику, креативность и командную работу.

Minecraft Education Edition – это специализированная версия игры, разработанная для школ. Она содержит обучающие модули, которые отвечают образовательным стандартам и позволяют проводить интерактивные занятия в виртуальном пространстве. Уроки могут быть адаптированы под разные темы и уровень подготовки учащихся.

Пока новый предмет введен в нескольких учебных заведениях в рамках экспериментальной программы. Однако в Министерстве образования и науки не исключают возможность масштабирования проекта в случае положительных результатов. По словам педагогов, учащиеся активно вовлекаются в такой формат уроков и демонстрируют повышенный интерес к обучению.

Украина таким образом присоединяется к ряду стран, уже использующих Minecraft в школьном образовании — в частности, это США, Канада, Великобритания и Нидерланды.

Напомним, что Microsoft открыла бесплатные онлайн-курсы по нейросетям для всех желающих.