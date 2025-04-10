Четверг, 10 апреля, 2025
1 C
Киев
type here...
Политика
Время чтения 1 мин.

Minecraft как школьный предмет: в украинских школах стартовал пилотный проект с использованием популярной игры

Minecraft як шкільний предмет: в українських школах стартував пілотний проєкт із використанням популярної гри

В учебных заведениях Украины стартует новый, инновационный подход к преподаванию естественных и точных наук.

В учебных заведениях Украины стартует новый, инновационный подход к преподаванию естественных и точных наук. В рамках пилотного проекта в отдельных школах начали внедрять новый предмет на базе платформы Minecraft Education – образовательной версии всемирно известной игры, сообщает MigNews со ссылкой на источник T.me/truexanewsua.

С помощью виртуальных интерактивных миров, созданных в Minecraft, учителя объясняют учащимся сложные темы биологии, физики, химии, математики, информатики и других дисциплин в интересной и доступной форме. Геймификации учебного процесса помогает привлечь школьников к изучению материала, развивает логику, креативность и командную работу.

Minecraft Education Edition – это специализированная версия игры, разработанная для школ. Она содержит обучающие модули, которые отвечают образовательным стандартам и позволяют проводить интерактивные занятия в виртуальном пространстве. Уроки могут быть адаптированы под разные темы и уровень подготовки учащихся.

Пока новый предмет введен в нескольких учебных заведениях в рамках экспериментальной программы. Однако в Министерстве образования и науки не исключают возможность масштабирования проекта в случае положительных результатов. По словам педагогов, учащиеся активно вовлекаются в такой формат уроков и демонстрируют повышенный интерес к обучению.

Украина таким образом присоединяется к ряду стран, уже использующих Minecraft в школьном образовании — в частности, это США, Канада, Великобритания и Нидерланды.

Напомним, что Microsoft открыла бесплатные онлайн-курсы по нейросетям для всех желающих.

Горячее за неделю

Статьи

Что такое прокрастинация простыми словами: причины, симптомы и лечение

0
Прокрастинация простыми словами: почему мы откладываем дела, как отличить её от лени и выгорания и какие способы помогут начать действовать.
Культура

Робби Уильямс признался, что из-за препаратов для похудения у него диагностировали «болезнь мореплавателей»

0
Известный британский певец поделился историей о серьезных проблемах...
Политика

Сколько будет стоить импорт автомобилей из США после новых 25% пошлин Канады

0
Канада ввела новые 25-процентные пошлины на ряд американских...
Общество

На какие дополнительные выплаты имеют право пенсионеры 65-70 лет в 2025 году

0
В 2025 году в Украине увеличиваются выплаты определенным категориям...
Статьи

Джастин Бибер на грани: фанаты встревожены его состоянием и поведением

0
В последнее время поклонники Джастина Бибера все чаще...

Новое на сайте

Предыдущая статья
МЮ, «Челси» и другие гранды: полное расписание матчей четверга в Лиге Европы и Лиге конференций
Следующая статья
В чём смысл жизни после 40 лет: ответы психологов, церкви и общества

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

За сутки россияне потеряли 1330 солдат и 190 единиц техники, — Генштаб

0
За последние сутки с...

Какая контрацепция самая лучшая: обзор методов, эффективность и рекомендации врачей

0
Какая контрацепция самая лучшая — сравнение методов: гормональные, спирали, презервативы, календарный способ. Эффективность, плюсы и минусы.

Что лучше — КТ или МРТ позвоночника: разница методов, влияние на организм и точность результатов

0
Что выбрать: КТ или МРТ позвоночника? Разница в методах, показания, безопасность и точность результатов. Подробное сравнение и советы врача.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.