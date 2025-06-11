Министерство иностранных дел Израиля опровергло информацию о том, что Тель-Авив передал Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на suspilne.media.

Как сообщили источники израильскому изданию Ynet, в министерстве заявили, что «данные заявления не соответствуют действительности». «Израиль не передавал Украине системы Patriot», — подчеркнули в ведомстве.

Также в публикации отмечается, что Россия потребовала от Израиля разъяснений относительно слухов о передаче систем Patriot.

9 июня посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что Израиль передал украинским вооруженным силам системы ПВО Patriot, которые были получены от США в начале 1990-х годов.

В июне 2024 года США, Израиль и Украина вели переговоры о возможных поставках Киеву до восьми систем ПВО Patriot, предназначенных для противодействия российским воздушным атакам.

В январе 2025 года США отправили около 90 ракет для систем ПВО Patriot со склада в Израиле в Польшу для дальнейшей доставки в Украину.

Ранее мы писали о том, что Украина получила от Израиля комплексы Patriot, переданные США — посол.

Фото: Getty Images/Ian Waldie