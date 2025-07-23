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Министр энергетики США предложил санкции против российской нефти, чтобы оказать максимальное давление на Россию и ускорить окончание войны.
Министр энергетики США предложил санкции против российской нефти, чтобы оказать максимальное давление на Россию и ускорить окончание войны.
Политика
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Министр энергетики США предложил меры для завершения войны России против Украины

Министр энергетики США, Крис Райт, заявил, что введение санкций против российской нефти представляет собой «реальную возможность» для прекращения войны на Украине. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Reuters.

В интервью программе «Специальный репортаж с Бретом Байером» на канале Fox News Райт отметил, что такие меры могут оказать значительное давление на Россию. По его словам, введение жестких экономических санкций будет способствовать миру.

Президент США Дональд Трамп в этом месяце заявил, что Вашингтон готов ввести 100%-ные пошлины на покупку российской нефти и применить другие санкции, если Москва не согласится на мирные переговоры с Украиной. Ультиматум, который был озвучен, истекает в начале сентября.

«Это самое сильное воздействие, которое мы можем оказать», — подчеркнул Райт.

США занимают лидирующую позицию среди мировых производителей нефти и газа, что, по словам министра, дает стране возможность принимать меры, которые ранее казались невозможными.

Тем не менее, несмотря на такую позицию, администрация Трампа пока не приняла серьезных санкций против российской нефтяной отрасли, предпочтя направить свои усилия против производителей ОПЕК и Ирана после того, как президент вступил в свой второй срок в январе.

Ранее мы писали о том, что Трамп пообещал новые удары по ядерным объектам Ирана: «Мы сделаем это снова».

Фото: REUTERS/Kent Nishimura

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