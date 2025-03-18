Минкульт признал группы «Бумбокс» и «Без ограничений» критически важными

Эти коллективы признаны важными для функционирования культурной сферы даже в условиях особого периода.

Министерство культуры и информационной политики Украины предоставило статус критически важных для экономики и жизнедеятельности населения музыкальным коллективам «Бумбокс» и «Без ограничений». Соответствующее решение утверждено приказом Минкульта от 11 марта 2024 года, сообщает MigNews со ссылкой на источник Life.pravda.com.ua.

Согласно официальному документу, статус получили ООО «БЕЗОГРАНИЧЕНИЙ» (группа «Без ограничений») и ООО «Музы для масс» (группа «Бумбокс»). Это означает, что эти коллективы признаны важными для функционирования культурной сферы, даже в условиях особого периода.

Благотворительная деятельность и международные туры

В данный момент Бумбокс находится в заграничном туре «Дронотур», выступая в городах Германии. Все собранные на концертах средства передаются Благотворительному фонду Андрея Хливнюка, который направляет их на закупку FPV-дронов, мобильного оборудования для огневых групп, генераторов и средств связи для Сил обороны Украины.

Группа Без ограничений также продолжает активно поддерживать украинских военных. 17 марта они объявили о старте North America Tour 2025, который охватит города США и Канады. Тур начнется в октябре следующего года, и значительная часть полученных средств будет передана на закупку дронов для украинских защитников. В настоящее время коллектив проводит благотворительные концерты в Украине в рамках тура «Сильные сердца». Ближайшие выступления запланированы в Коломне, Ивано-Франковске и Трускавце.

Определение критически важных предприятий в сфере культуры

В конце 2024 года Кабинет Министров Украины принял постановление №1332, которым была обновлена процедура бронирования работников от мобилизации через государственный портал «Действие». В начале 2024 г. Минкульт утвердил новые критерии для определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих особое значение для культурной сферы. В этой связи определенный период деятели культуры не имели возможности уезжать за границу.

Кроме этих групп, статус критически важных ранее получили ведущие украинские медиакомпании, в частности, «Мы-Украина», «5 канал», «1+1», «Прямой», «Интер», ICTV, СТБ, «Украинская правда», NV, «Радио Любви» и другие. Также в этот список вошли более 70 театров, опер, цирков, ансамблей, оркестров, заповедников и музеев.

Таким образом, предоставление такого статуса двум известным украинским группам еще раз подчеркивает значимость культуры в современных условиях и способствует дальнейшей поддержке украинских военных через благотворительные инициативы музыкантов.

Ранее Кабмин расширил список лиц, которые могут выезжать за границу.