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Политика
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Минздрав запускает новую волну удешевления: как изменятся цены на лекарства с апреля 2025 года

С 1 апреля 2025 г. в украинских аптеках ожидается очередное снижение цен.

С 1 апреля 2025 г. в украинских аптеках ожидается очередное снижение цен на лекарственные средства. Как сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, подешевеют еще 116 наименований медикаментов. Это уже вторая волна удешевления, инициированная Министерством здравоохранения в рамках политики доступности препаратов для населения, пишет MigNews.

По словам министра, уровень снижения цен будет зависеть от конкретного препарата – от 5% до 52%. Особенно весомым будет снижение на дорогостоящие препараты, даже если в процентном соотношении это всего 5%, ведь в абсолютном выражении такая скидка позволит существенно сэкономить средства пациентам, нуждающимся в длительном или дорогостоящем лечении.

Ляшко отметил:

В среднем мы выходим на 222 препарата, по которым уже запланированы или реализованы изменения в цене. Среднее понижение составляет 17%.

Эта инициатива — часть системной работы Минздрава по усовершенствованию механизмов регулирования цен на лекарственные средства, в частности, в рамках программ реимбурсации. Такой подход позволяет государству обеспечить контроль над ценообразованием и создать благоприятные условия для пациентов, особенно уязвимых категорий населения.

В министерстве подчеркивают, что снижение цен стало возможным благодаря пересмотру предельных оптово-отпускных цен, применяемых при государственном регулировании. Это уже не первое удешевление в 2025 году — ранее сообщалось об уменьшении стоимости ряда препаратов, входящих в программу «Доступное лекарство».

Ожидается, что новые цены начнут действовать уже с первого дня апреля и украинцы смогут приобрести необходимые медикаменты по более низким ценам в аптеках по всей стране.

Узнайте, почему новое постановление Кабмина о снижении цен на лекарства может привести к катастрофе.

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