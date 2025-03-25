Можно ли ждать мира после разговора Путина и Трампа: главные моменты переговоров

Переговоры не привели к кардинальным изменениям в стратегии ни одной из сторон.

Вчера состоялся важный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, который привлек внимание международного сообщества, пишет MigNews со ссылкой на источник Х.com/presssec/status.

Как и следовало ожидать, переговоры не привели к кардинальным изменениям в стратегии ни одной из сторон. Однако следует рассмотреть основные моменты этого разговора, чтобы понять, может ли этот диалог стать шагом к миру или просто очередным этапом в затяжном конфликте.

1. Отказ России от полного перемирия

Несмотря на предложение США по установлению полного перемирия, Россия не приняла этот шаг. Кремль остался на своих позициях, снова заявив, что перемирие невозможно без выполнения условий, которые он постоянно ставит как неотъемлемые части мирного процесса. Это означает, что мир в Украине пока остается недостижимым, поскольку Россия не готова делать значительные уступки.

2. Условия Кремля: мобилизация и помощь западных стран

Одним из основных требований России является прекращение мобилизации в Украине и останов иностранной помощи. Кремль неоднократно подчеркивал, что без этих условий невозможно добиться мирного соглашения. Отказ России даже от обсуждения этого вопроса без выполнения своих требований подвергает сомнению любые реальные шаги к стабильности.

3. «Ликвидация первопричин конфликта» как основной пункт переговоров

Путин снова сделал акцент на том, что конфликт может быть завершен только после того, как будут «ликвидированы первопричины» – такие как «денацификация» и «демилитаризация». Это риторические требования, не содержащие конкретных механизмов и на самом деле маловероятно, что эти условия будут приняты Украиной или международным сообществом.

4. Взаимное прекращение обстрелов и обмен пленными

Среди более реалистичных и важных моментов переговоров это взаимное прекращение обстрелов энергетической инфраструктуры и обмен пленными. Этот вопрос, касающийся гуманитарных аспектов конфликта, может стать важным шагом к облегчению ситуации на фронте. Однако будет ли это реализовано – еще остается под большим вопросом.

5. Позиция Украины по мораторию на обстрелы

Украина в настоящее время не подтвердила свою готовность к мораторию на обстрелы объектов инфраструктуры. Хотя президент Зеленский предлагал частичные варианты мирного процесса, в частности, запрет на применение ракет и дронов для бомбардировок гражданских объектов, на практике этот вопрос остается открытым. Позиция Киева остается такой, что мир должен основываться на уважении территориальной целостности Украины, а любые уступки должны быть взаимными.

6. Есть ли надежда на мир?

К сожалению, по результатам этого разговора нельзя сказать, что мир в обозримом будущем стал ближе. Позиции России и США, а также Украины остаются достаточно отдаленными. В то же время, некоторые аспекты переговоров, такие как обмен пленными и прекращение обстрелов энергетических объектов, могут стать предпосылками для дальнейших обсуждений.

Учитывая ситуацию, некоторые эксперты считают, что этот диалог может затянуть конфликт, а не привести к реальным изменениям. Мирный процесс требует усилий с обеих сторон, а также включения международного сообщества в качестве посредника для достижения компромисса.

Пока трудно прогнозировать, когда и как конфликт может завершиться, но одно понятно – переговоры только начинаются, и мир все еще ждет настоящий мирный процесс.

Напомним, что на днях спецпредставитель Трампа провел переговоры в Москве по поводу войны в Украине.