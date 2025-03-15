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Политика
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Можно ли стирать полотенце вместе с одеждой: последствия

Вы удивитесь, почему некоторые считают, что это ужасная ошибка во время стирки.

Когда большая куча грязного белья нуждается в вашем внимании, так соблазнительно просто бросить все в один цикл стирки и на этом закончить. Однако если не сортировать одежду перед стиркой, то в конечном счете вы потратите больше времени, чем сэкономите на стирке всего вместе. Вы, вероятно, уже знаете, что общая стирка темного и светлого белья это вредно. Но можно ли стирать полотенце вместе с одеждой? А как насчет постельного белья и полотенец?

MigNews предлагает разобраться в этих вопросах и поделится мнением экспертов о том, как лучше стирать эти вещи.

Можно ли стирать полотенце вместе с одеждой?

Когда речь идет о полотенцах и одежде, разница в весе, поглощении и текстуре тканей делает их склонными к повреждениям при одновременной стирке. Если все вещи в машине не имеют такого же веса, как полотенца, например, тяжелые джинсовые вещи, более легкая или более деликатная одежда может помяться, порваться или сесть. Пушистые и разноцветные полотенца также образуют ворс и выделяют краситель, легко попадающий на одежду. Кому хочется тратить время на уборку такого беспорядка?

Если вы любите поддерживать санитарно-гигиеническую ситуацию в доме (и на белье), риск переноса бактерий из полотенец на одежду может вас беспокоить. Этот страх вполне оправдан, учитывая, что на полотенцах оказывается множество бактерий. Микробиолог Чарльз Герб в интервью Time помог разобраться в этом вопросе. «Приблизительно через два дня, если вы вытрете лицо полотенцем для рук, вы, вероятно, получите больше кишечной палочки на лице, чем если бы вы сунули голову в унитаз и спустили воду», – объяснил Герба.

Стирка и сушка полотенец на сильном режиме убивает большинство этих бактерий, но высокая температура может повредить некоторые ткани одежды. Разделение белья поможет вам избежать этой ошибки во время стирки полотенец.

Вы все равно настаиваете на том, чтобы забросить оба предмета белья в машину вместе? Убедитесь, что полотенца сочетаются только с тканями схожего веса и цвета, поставьте машину на средний или тяжелый цикл и используйте моющее средство, совместимое с тканями в загрузке.

Почему не следует стирать полотенца и простыни вместе

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Стирка и сушка постельного белья и полотенец должна производиться отдельно, Источник: unsplash.com

Хотя стирка постельного белья вместе с полотенцами не так разрушительна, это не означает, что это хорошая идея. Толстый и тяжелый материал все равно может нанести значительный вред вашим любимым простыням. Более того, он создает риск разрывов, а еще полотенца производят много ворса.

«Ворсинки из полотенца попадут на простыни, а это не то, с чем вы хотите иметь дело», — сказала Линдси Бойд из The Laundress в интервью Martha Stewart Living.

Разница в весе (простыни тонкие и мягкие, а полотенца грубые и толстые) требует разных циклов стирки и сушки. По данным 2U Laundry, постельное белье и легкие ткани сохнут эффективнее, чем полотенца, поэтому простыни могут оказаться пересушенными и поврежденными. А на полотенцах может вырасти плесень или грибок, если их оставить слегка влажными.

«Баланс между бельем в сушилке похож на танец», – говорится в статье. «Нельзя, чтобы один танцор танцевал под другую песню. Все запутается. А спутанная белизна сохнет бесконечно долго. Поэтому ограничьте количество циклов сушки одним типом белья, чтобы танец был гармоничным».

Как часто стирать простыни и полотенца

Постельное белье и полотенца стираются по-разному – это еще одна причина держать их отдельно. По данным Sleep Foundation, в идеале постельное белье следует стирать раз в неделю, а по данным Wirecutter, полотенца необходимо стирать раз в три дня. Причина такой частой стирки одна и та же: на полотенцах быстро скапливаются омертвевшая кожа, бактерии, пот и телесные масла.

Но есть и исключение. Полотенца для рук можно стирать даже почаще. Исследование, проведенное в 2015 г. Университетом штата Канзас, показало, что они являются наиболее загрязненным предметом на кухне.

«Многие участники прикасались к полотенцу к мытью рук или использовали его после некачественного мытья рук», – говорится в исследовании. «Даже после надлежащего мытья рук они использовали полотенце повторно и снова загрязняли себя».

Узнайте, при какой температуре нужно стирать белые вещи. Делайте это только с учетом этих правил.

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