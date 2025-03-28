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Политика
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Мощное землетрясение 7,7 балла обвалило небоскреб и всколыхнуло пол Азии. ВИДЕО

Землетрясение повлекло за собой настоящую панику в столице Таиланда.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 баллов повлекло за собой настоящую панику в столице Таиланда. Стихия обрушила здание, еще строившееся в районе популярного рынка Чатучак в Бангкоке. На месте работает полиция, однако точное количество пострадавших или погибших пока не известно, пишет MigNews со ссылкой на источник Уahoo.com/news.

В соцсетях быстро распространилось шокирующее видео: высотка с краном на крыше стремительно оседает, прячась в облаке пыли, пока испуганные очевидцы кричат и разбегаются в разные стороны.

Полиция сообщила, что нет точной информации о количестве работников, которые могли находиться на объекте во время обвала. Вскоре после основного толчка произошел афтершок магнитудой 6,4. Власти призвали жителей оставаться на улице и избегать пребывания в зданиях из-за риска повторных толчков.

Многие жители, как и сам Мортон, поспешили укрыться в парке Бенджасири — подальше от нестабильных высотных построек. Свидетели сообщают, что вода из бассейнов на крышах многоэтажек переливалась через борта, а с фасадов домов падали обломки.

Эпицентр землетрясения, по предварительным данным Геологической службы США и Немецкого центра геонаук GFZ, располагался на территории Мьянмы на глубине всего 10 км, что усилило чувство дрожания.

В городе Мандалай, втором по величине в Мьянме, землетрясение причинило вред историческому королевскому дворцу, а также ряду других сооружений. В регионе Сагаинг обрушился 90-летний мост, а некоторые части шоссе между Мандалаем и Янгоном были повреждены.

В столице Мьянмы, Нейпьедо, стихия частично разрушила монастырский комплекс, а в Янгоне жители массово выбегали на улицы. Несмотря на масштабы происшествия, в момент публикации не поступало официальной информации о погибших.

В самом Бангкоке сигнал тревоги раздался около 13:30 по местному времени. Людей эвакуировали из небоскребов, кондоминиумов и гостиниц. Город, где проживает более 17 миллионов человек, в значительной степени состоит из многоэтажной застройки. Встряхивание построек сопровождалось обвалом отдельных элементов и большой паникой.

Департамент предотвращения катастроф Таиланда заявил, что толчки были ощутимы почти на всей территории страны. Премьер-министр Паэтонгтан Шинаватра созвала экстренное совещание для оценки ситуации и координации действий служб.

Недавно в Иране произошли 2 землетрясения вблизи главного ядерного объекта.

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