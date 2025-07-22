Соединенные Штаты Америки готовы вновь нанести удары по иранским ядерным объектам, если возникнет такая необходимость.

Об этом заявил Дональд Трамп, президент США, на своей странице в соцсети Truth Social, сообщает DNEWS.

Трамп напомнил слова иранского министра иностранных дел Аббаса Арагчи, который в интервью телеканалу Fox News говорил о серьезных повреждениях и разрушениях ядерных объектов Ирана.

«Разумеется, как я и говорил, они были уничтожены. И мы сделаем это снова, если потребуется!», — отметил президент США.

Кроме того, Трамп раскритиковал CNN, который сомневался в его заявлениях по поводу результатов операции.

Он также не обошел стороной канал MSDNC, добавив: «Фальшивые новости CNN должны немедленно уволить своего лживого репортера и извиниться передо мной и перед замечательными пилотами, которые «уничтожили» иранские ядерные объекты. CNN — канал с крайне низким рейтингом, как и MSDNC!».

Ранее мы писали о том, что Иран и Израиль согласились на прекращение огня.

Фото: Global Look Press