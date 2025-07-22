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Трамп пообещал вновь уничтожить ядерные объекты Ирана. Он раскритиковал СМИ и заявил, что удары будут повторены при необходимости.
Трамп пообещал вновь уничтожить ядерные объекты Ирана. Он раскритиковал СМИ и заявил, что удары будут повторены при необходимости.
Политика
Время чтения 1 мин.

«Мы сделаем это снова»: Трамп пообещал новые удары по ядерным объектам Ирана

Соединенные Штаты Америки готовы вновь нанести удары по иранским ядерным объектам, если возникнет такая необходимость.

Об этом заявил Дональд Трамп, президент США, на своей странице в соцсети Truth Social, сообщает DNEWS.

Трамп напомнил слова иранского министра иностранных дел Аббаса Арагчи, который в интервью телеканалу Fox News говорил о серьезных повреждениях и разрушениях ядерных объектов Ирана.

«Разумеется, как я и говорил, они были уничтожены. И мы сделаем это снова, если потребуется!», — отметил президент США.

Кроме того, Трамп раскритиковал CNN, который сомневался в его заявлениях по поводу результатов операции.

Он также не обошел стороной канал MSDNC, добавив: «Фальшивые новости CNN должны немедленно уволить своего лживого репортера и извиниться передо мной и перед замечательными пилотами, которые «уничтожили» иранские ядерные объекты. CNN — канал с крайне низким рейтингом, как и MSDNC!».

Ранее мы писали о том, что Иран и Израиль согласились на прекращение огня.

Фото: Global Look Press

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