Соединенные Штаты Америки готовы вновь нанести удары по иранским ядерным объектам, если возникнет такая необходимость.
Об этом заявил Дональд Трамп, президент США, на своей странице в соцсети Truth Social, сообщает DNEWS.
Трамп напомнил слова иранского министра иностранных дел Аббаса Арагчи, который в интервью телеканалу Fox News говорил о серьезных повреждениях и разрушениях ядерных объектов Ирана.
«Разумеется, как я и говорил, они были уничтожены. И мы сделаем это снова, если потребуется!», — отметил президент США.
Кроме того, Трамп раскритиковал CNN, который сомневался в его заявлениях по поводу результатов операции.
Он также не обошел стороной канал MSDNC, добавив: «Фальшивые новости CNN должны немедленно уволить своего лживого репортера и извиниться передо мной и перед замечательными пилотами, которые «уничтожили» иранские ядерные объекты. CNN — канал с крайне низким рейтингом, как и MSDNC!».
Ранее мы писали о том, что Иран и Израиль согласились на прекращение огня.
Фото: Global Look Press