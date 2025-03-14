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Политика
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На гонке от NASCAR «500 миль Дайтоны» произошла серьезная авария: болид взлетел в воздух за несколько кругов до финиша

Авария ошеломила как зрителей на трибунах.

На легендарной гонке NASCAR «500 миль Дайтоны» произошла жуткая авария , которая ошеломила как зрителей на трибунах, так и миллионы фанатов по всему миру, пишет MigNews со ссылкой на источник Сhampion.com.ua/rus.

За четыре круга до финиша пилот Райан Пирс попал в опасную ситуацию, когда его болид на высокой скорости задел другие машины, взлетел в воздух и несколько раз перевернулся перед тем, как врезаться в трассу. Впечатляющие кадры момента уже разлетелись соцсетями, а комментаторы соревновались в поиске слов, чтобы описать увиденное.

Несмотря на ужасный вид аварии, Пирс сумел самостоятельно выбраться из машины . Медики NASCAR быстро прибыли на место и подтвердили, что серьезных повреждений у пилота нет. Это еще раз подчеркивает высокий уровень безопасности современных гоночных авто, ведь раньше подобные инциденты могли заканчиваться гораздо трагичнее.

Организаторы гонки отметили, что начнут детальное расследование аварии, чтобы понять ее причины и усовершенствовать меры безопасности.

Напомним, что Украина завоевала первое «золото» на Играх Непокоренных-2025.

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