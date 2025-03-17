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Политика
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На горнолыжном курорте в Турции погибли 66 человек из-за пожара

На популярном курорте произошла трагедия.

На популярном горнолыжном курорте Карталкая, расположенном в 270 километрах от Стамбула, произошла трагедия, сообщает MigNews со ссылкой на источник Hurriyet.com.tr.

В местном отеле около 3:30 утра по местному времени возник масштабный пожар, приведший к гибели 66 человек.

По информации турецких медиа, возгорание началось на четвертом этаже гостиницы, где находился ресторан. Причины возникновения пожара пока не установлены. На момент инцидента в здании находились 234 человека.

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган объявил общенациональный траур, который продлится 22 января.

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