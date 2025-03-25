На Київщині встановили 5 нових камер автофіксації порушень ПДР: адреси розміщення

Це дозволить покращити безпеку на автошляхах та зменшити аварійність.

Від сьогодні, 24 березня, на дорогах Київської області запрацюють п’ять нових комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, пише MigNews з посиланням на джерело T.me/OBiloshytskiy.

Нові камери фіксуватимуть перевищення швидкості та інші порушення ПДР, що дозволить покращити безпеку на автошляхах та зменшити аварійність. Усі комплекси працюватимуть у автоматичному режимі.

Розташування нових приладів автофіксації:

на автодорозі Р-01 — 14 км + 116 м, напрямок до міста Обухів ;

— 14 км + 116 м, напрямок до міста ; на автодорозі М-03 — 101 км + 350 м, напрямок до міста Харків ;

— 101 км + 350 м, напрямок до міста ; на автодорозі М-06 — 49 км + 700 м, напрямок до села Калинівка ;

— 49 км + 700 м, напрямок до села ; на автодорозі Р-02 — 27 км + 371 м, напрямок до міста Київ ;

— 27 км + 371 м, напрямок до міста ; на автодорозі Р-02 — 28 км + 518 м, напрямок до села Лютіж.

У відомстві нагадують водіям про важливість дотримання швидкісного режиму та інших правил дорожнього руху. Всі комплекси працюють цілодобово й автоматично фіксують правопорушення, після чого на порушників оформлюється адміністративне стягнення.

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