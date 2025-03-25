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Политика
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На Київщині встановили 5 нових камер автофіксації порушень ПДР: адреси розміщення

Це дозволить покращити безпеку на автошляхах та зменшити аварійність.

Від сьогодні, 24 березня, на дорогах Київської області запрацюють п’ять нових комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, пише MigNews з посиланням на джерело T.me/OBiloshytskiy.

Нові камери фіксуватимуть перевищення швидкості та інші порушення ПДР, що дозволить покращити безпеку на автошляхах та зменшити аварійність. Усі комплекси працюватимуть у автоматичному режимі.

Розташування нових приладів автофіксації:

  • на автодорозі Р-0114 км + 116 м, напрямок до міста Обухів;
  • на автодорозі М-03101 км + 350 м, напрямок до міста Харків;
  • на автодорозі М-0649 км + 700 м, напрямок до села Калинівка;
  • на автодорозі Р-0227 км + 371 м, напрямок до міста Київ;
  • на автодорозі Р-0228 км + 518 м, напрямок до села Лютіж.

У відомстві нагадують водіям про важливість дотримання швидкісного режиму та інших правил дорожнього руху. Всі комплекси працюють цілодобово й автоматично фіксують правопорушення, після чого на порушників оформлюється адміністративне стягнення.

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