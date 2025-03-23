Ми також розповімо про причини набору ваги під час місячних.

Давайте будемо чесними: прихід місячних може бути… важким випробуванням. Можливо, ви помітите невелике збільшення ваги під час місячних і тепер ставите питання, на скільки збільшується вага під час місячних. Спойлер: коливання ваги – це природне і звичайне явище, особливо під час місячних. І багато експертів стверджують, що панікувати не варто.

Як каже гінекологиня Анкіта Ланган, є безліч причин, чому це відбувається. MigNews їх перерахує вам, а також розповість, що з цим можна зробити.

На скільки збільшується вага під час місячних у нормі

По-перше, коливання ваги нерідкі, незалежно від того, є місячні чи ні, пояснює акушерка-гінекологиня Чаріс Чамберс. «У середньостатистичної дорослої людини вага коливається до 2,2 кг за один день. Тому можна з упевненістю сказати, що зміни ваги в цьому діапазоні – нормальне явище», – каже докторка Чемберс. «Причому під час місячних чи ні».

Але ПМС може підвищити ймовірність таких коливань ваги, каже докторка Чемберс. Він додає, що здуття живота і збільшення ваги – це одні з фізичних симптомів, пов’язаних із ПМС.

Так наскільки ж нормальним є збільшення ваги? Багато жінок зазвичай додають у вазі від 0,9 кг до 2,7 кг під час місячних, каже докторка Ланган, але кожен організм індивідуальний. Ви можете помітити, що одяг став тісним, з’явилося здуття живота, рук, ніг і грудей, каже акушерка-гінекологиня Джоді Хортон.

На скільки збільшується вага під час місячних і як довго це триває

Більшість жінок помічають збільшення ваги за кілька днів до початку менструації. Але збільшення ваги під час місячних, викликане затримкою води, зазвичай покращується або минає приблизно через три-п’ять днів після початку менструації. Збільшення ваги під час місячних зазвичай минає приблизно через три-п’ять днів після початку менструації.

Однак у деяких випадках краще проконсультуватися з лікарем, який зможе визначити, чи немає інших причин, крім місячних. У вас спостерігається швидкий або постійний набір ваги? Ви відчуваєте, що симптоми ПМС починають заважати вам жити? Або ваші симптоми тривають протягом усього періоду менструації до останнього дня кровотечі або після нього? Можливо, є якісь медичні причини, які варто з’ясувати у вашого лікаря.

Причини, через які ви можете набрати вагу під час місячних

Ось п’ять причин, через які цифри на вагах можуть збільшуватися під час місячних. Крім того, лікарі пояснюють, як боротися із зайвою вагою і здуттям живота, щоб зробити цей час місяця менш неприємним.

Винні наші гормони.

Ви відчуваєте сильний потяг до їжі, тому харчуєтеся по-іншому.

Вам не дуже хочеться йти в спортзал.

У вас погіршується робота кишечника.

Ви перевантажені кофеїном.

Чи можу я якось уникнути збільшення ваги під час місячних?

Їжте здорову їжу і займайтеся спортом навіть під час місячних, Джерело: vecteezy.com

«Збільшення ваги під час місячних, викликаного гормональними коливаннями, повністю уникнути не можна. Але можна поліпшити ситуацію», – каже докторка Чемберс. Один зі способів звести до мінімуму збільшення ваги під час місячних – стежити за тим, що ви їсте під час місячних і без них.

«Здорове харчування в період між менструальними циклами так само, якщо не більше, важливе, ніж те, що ви їсте під час місячних», – пояснює докторка Чемберс. «Вживання здорових продуктів, таких як фрукти, овочі та нежирне м’ясо, допоможе звести до мінімуму кількість калорій і запобігти надмірному споживанню». Вона також рекомендує їсти частіше, меншими порціями, замість нечастих і великих. Це може зменшити вашу тягу до жирного шматка піци.

За словами Ланган, намагайтеся обмежувати або уникати солоних закусок, коли наближаються місячні. Крім того, «просто намагайтеся продовжувати фізичну активність у міру наближення місячних. Це також допоможе впоратися із зайвою вагою».

Гормональні протизаплідні засоби також можуть допомогти вам пом’якшити проблему набору ваги під час місячних, каже докторка Чемберс. «Гормональні препарати, наприклад, деякі види протизаплідних засобів, які запобігають овуляції, зменшують гормональні коливання. І, отже, вони знижують подібний набір ваги/затримку води». Якщо ви хочете перейти на інший метод контрацепції, проконсультуйтеся з лікарем.

Якщо нічого не вийде, просто перечекайте. Пам’ятайте: коливання ваги під час місячних – це абсолютно нормально. Але якщо вас це турбує, проконсультуйтеся з лікарем.

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