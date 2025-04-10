На смену участникам судебных процессов должен прийти Искусственный Интеллект, — Дубилет

Одна из важнейших реформ, которую то и дело проваливала каждая наша власть, — это судебная реформа.

Дмитрий Дубилет — украинский предприниматель, соучредитель monobank и бывший министр Кабинета Министров сделал новое сообщение в своем Facebook, сообщает MigNews.

Дубилет изложил свои мысли на тему, как наконец-то реализовать важнейшую реформу в Украине, и как обогнать весь мир.

Очень сложно писать о чем-нибудь, кроме войны. Но тема, о которой идет речь ниже, настолько важна для Украины, что я решился на этот пост.

Одна из важнейших реформ, которую то и дело проваливала каждая наша власть, — это судебная реформа. Неэффективные и коррумпированные суды — одна из главных причин, по которым к нам не поступали инвестиции, а экономика развивалась слишком медленно (конечно, до войны).

Сколько было попыток исправить ситуацию! Но какие бы реформы мы ни проводили, главная проблема остается неизменной — это человек… С низкой эффективностью, с низкой мотивацией и, к сожалению, часто с низкими моральными качествами.

И вот, наконец, мы можем решить проблему радикально. Сначала на дополнение, а затем — на замену большинству участников судебных процессов должен прийти Искусственный Интеллект (ИИ). И я уверяю вас, это самое эффективное и, возможно, единственное решение. И чем раньше мы начнем работу в этом направлении, тем лучше.

Прежде чем кратко описать саму реформу, разрешите поделиться своим опытом в бизнесе. После monobank я основал компанию, строящую банки по всему миру. Мы используем ИИ во многих процессах уже много лет (прежде всего в кредитных решениях). Но реальный прорыв, как и у всех, произошел благодаря языковым моделям (LLM).

Наиболее очевидным применением LLM стала служба поддержки. Сейчас наши клиенты все чаще выбирают общение с ИИ вместо живых операторов – и остаются довольны! (при необходимости они могут переключиться на человека). Это явилось результатом длительной и кропотливой работы, которую мы проводили в течение последнего года.

Конечно, внедрение ИИ в судебную систему — тема более сложная. Но этапность и общие принципы здесь очень схожи.

Четыре стадии реформы…

Цифровизация судебного процесса. Все должно перейти в цифровой формат, чтобы ИИ имел доступ к полной информации. Сканированные документы, звуковые записи — все можно легко «кормить» машинам. К счастью, этот процесс в Украине уже начался, но ИИ делает его еще более актуальным. Обучение ИИ. Как и человек, он должен усвоить Конституцию, законы, развить специализацию (так называемые агенты), тренироваться на прецедентах и постоянно совершенствоваться. Практическое применение. Сначала как помощник для судей, прокуроров и адвокатов. Аналогично банковским черновикам, которые ИИ готовил для клиентов, здесь он будет готовить выводы и анализы. Контроль и мониторинг. ИИ начинает отслеживать формальные нарушения, сигнализировать о них и даже делать публичными. Это станет мощным антикоррупционным шагом.

… и пятая – самая радикальная!

Когда предыдущие четыре этапа будут реализованы — начинается замена людей. Сначала — в простых задачах (прием документов), потом все глубже. Ибо ИИ работает быстрее, точнее и справедливее.

ИИ также решает глобальную проблему — судебные пробки. Представьте суды, где дела не тянутся годами! Это огромный толчок для экономики.

Начинать нужно с местных судов. Далее создать человеческий контроль за ИИ, систему апелляций, механизмы тюнинга… Это сложно, но возможно.

Я отдаю себе отчет, что с изложенным выше согласится далеко не каждый. У кого это вызовет возмущение. Это естественно и правильно. Дискуссии об уместности и способах внедрения ИИ ведутся в самых разных сферах — от войны до искусства.

Кстати, в банковской сфере такие дискуссии тоже когда-то велись. Некоторым банкам казалось, что кредитные решения должны приниматься живыми людьми («ценители шоколадок»). Но сегодня подобные банки почти исчезли.

Возможно, с пятым этапом согласятся не все, но относительно первых этапов разногласий должно быть гораздо меньше. Внедрение ИИ — шанс построить новую судебную систему Украины, в которой справедливость действительно работает. И проводить эту реформу нужно как можно быстрее.

Ранее политический эксперт и советник МВД Виктор Андрусив в своем блоге объяснил, почему разговоры о выборах в Украине пока преждевременны.