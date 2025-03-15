На Украину надвигается арктическая воздушная масса: что это такое, когда ждать и к чему готовиться

Этот атмосферный фронт принесет морозы, осадки в виде снега и дождя и порывистый ветер.

Украина готовится к очередной волне холодов – синоптики сообщают о приходе арктической воздушной массы, которая приведет к существенному снижению температуры. Этот атмосферный фронт принесет морозы, осадки в виде снега и дождя и порывистый ветер, пишет MigNews со ссылкой на источник Nv.ua.

Что такое арктическая воздушная масса?

Арктическая воздушная масса – это холодный воздух, формируемый в районе Северного Ледовитого океана и распространяющийся на средние широты под влиянием мощных атмосферных процессов. Она характеризуется низкими температурами, сухостью и высокой скоростью перемещения, что приводит к резкому похолоданию.

Когда ждать похолодания?

По прогнозам метеорологов, арктическая воздушная масса станет влиять на погоду в Украине уже с воскресенья. Температура воздуха снизится как в ночные, так и в дневные часы. Ожидается:

Ночью – стойкие «минусы» от -2°C до -8°C в большинстве областей;

– стойкие «минусы» от -2°C до -8°C в большинстве областей; Днем – незначительное повышение температуры, но не выше +5°C;

– незначительное повышение температуры, но не выше +5°C; Осадки – возможны снег и мокрый снег, особенно на западе и севере страны.

Какие области пострадают больше всего?

Наибольшее похолодание ощутят жители западных, северных и центральных регионов. На востоке и юге температура будет выше, однако и здесь возможны резкие изменения погоды.

Когда ждать потепления?

По предварительным прогнозам, более теплая погода вернется не раньше 22-23 марта. До этого времени украинцам придется пережить период морозов, ветров и осадков.

Что советуют синоптики?

Специалисты рекомендуют одеваться в соответствии с погодными условиями, избегать дальних путешествий без необходимости и следить за обновлениями прогнозов. Особенно стоит быть осторожными водителям – из-за гололеда и снежных заносов ситуация на дорогах может ухудшиться.

Украина уже не раз встречала подобные погодные явления, поэтому главное – быть готовыми и придерживаться рекомендаций метеорологов.

Кстати, именно из-за арктической воздушной массы ожидать отключения отопления в домах в ближайшее время ее стоит.