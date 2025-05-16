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Украина и Россия начали переговоры в Стамбуле. Делегации обеих стран встречаются для обсуждения ключевых вопросов без посредников.
Украина и Россия начали переговоры в Стамбуле. Делегации обеих стран встречаются для обсуждения ключевых вопросов без посредников.
Политика
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Начались переговоры Украины и России в Стамбуле

16 мая 2025 года в Стамбуле стартовали прямые переговоры между Украиной и Россией. В начале встречи также присутствовали представители Турции. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на на Telegram-канал «Суспільне».

В составе российской делегации:

  • Владимир Мединский — помощник Путина (глава делегации)
  • Михаил Галузин — заместитель министра иностранных дел России
  • Игорь Костюков — начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ
  • Александр Фомин — заместитель министра обороны РФ

Членами украинской делегации, которую возглавляет глава Министерства обороны Рустем Умеров, являются:

  • Первый заместитель главы МИД Сергей Кислица
  • Заместитель председателя СБУ Александр Поклад
  • Первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский
  • Заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко
  • Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий
  • Заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Евгений Шинкарев
  • Заместитель начальника штаба Командования ВМС Александр Дьяков
  • Начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий
  • Старший офицер Главного оперативного управления Генштаба Александр Шерихов
  • Офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев
  • Советник главы Офиса президента Александр Бевз

Как сообщали источники, переговоры между Украиной и Россией, вероятно, будут проходить без посредников, поскольку российская сторона выступила против присутствия представителей США и Турции.

Переговоры Украины и России в Турции

Недавно российский диктатор Владимир Путин предложил возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая, однако отказался от предложения Запада по 30-дневному прекращению огня.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к личной встрече, однако Россия отправила на переговоры только свою делегацию.

Сначала переговоры между Киевом и Москвой должны были состояться 15 мая, но их перенесли на следующий день — 16 мая.

Ранее мы писали о том, приедет ли Путин на переговоры: всё о встрече в Стамбуле 15 мая 2025.

Фото: Getty Images

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