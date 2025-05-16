16 мая 2025 года в Стамбуле стартовали прямые переговоры между Украиной и Россией. В начале встречи также присутствовали представители Турции. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на на Telegram-канал «Суспільне».

В составе российской делегации:

Владимир Мединский — помощник Путина (глава делегации)

Михаил Галузин — заместитель министра иностранных дел России

Игорь Костюков — начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ

Александр Фомин — заместитель министра обороны РФ

Членами украинской делегации, которую возглавляет глава Министерства обороны Рустем Умеров, являются:

Первый заместитель главы МИД Сергей Кислица

Заместитель председателя СБУ Александр Поклад

Первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский

Заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко

Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий

Заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Евгений Шинкарев

Заместитель начальника штаба Командования ВМС Александр Дьяков

Начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий

Старший офицер Главного оперативного управления Генштаба Александр Шерихов

Офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев

Советник главы Офиса президента Александр Бевз

Как сообщали источники, переговоры между Украиной и Россией, вероятно, будут проходить без посредников, поскольку российская сторона выступила против присутствия представителей США и Турции.

Переговоры Украины и России в Турции

Недавно российский диктатор Владимир Путин предложил возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая, однако отказался от предложения Запада по 30-дневному прекращению огня.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к личной встрече, однако Россия отправила на переговоры только свою делегацию.

Сначала переговоры между Киевом и Москвой должны были состояться 15 мая, но их перенесли на следующий день — 16 мая.

Ранее мы писали о том, приедет ли Путин на переговоры: всё о встрече в Стамбуле 15 мая 2025.

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