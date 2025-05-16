16 мая 2025 года в Стамбуле стартовали прямые переговоры между Украиной и Россией. В начале встречи также присутствовали представители Турции. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на на Telegram-канал «Суспільне».
В составе российской делегации:
- Владимир Мединский — помощник Путина (глава делегации)
- Михаил Галузин — заместитель министра иностранных дел России
- Игорь Костюков — начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ
- Александр Фомин — заместитель министра обороны РФ
Членами украинской делегации, которую возглавляет глава Министерства обороны Рустем Умеров, являются:
- Первый заместитель главы МИД Сергей Кислица
- Заместитель председателя СБУ Александр Поклад
- Первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский
- Заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко
- Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий
- Заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Евгений Шинкарев
- Заместитель начальника штаба Командования ВМС Александр Дьяков
- Начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий
- Старший офицер Главного оперативного управления Генштаба Александр Шерихов
- Офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев
- Советник главы Офиса президента Александр Бевз
Как сообщали источники, переговоры между Украиной и Россией, вероятно, будут проходить без посредников, поскольку российская сторона выступила против присутствия представителей США и Турции.
Переговоры Украины и России в Турции
Недавно российский диктатор Владимир Путин предложил возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая, однако отказался от предложения Запада по 30-дневному прекращению огня.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к личной встрече, однако Россия отправила на переговоры только свою делегацию.
Сначала переговоры между Киевом и Москвой должны были состояться 15 мая, но их перенесли на следующий день — 16 мая.
Ранее мы писали о том, приедет ли Путин на переговоры: всё о встрече в Стамбуле 15 мая 2025.
Фото: Getty Images