Налоговая взялась за онлайн-продавцов: украинцев штрафуют за переводы с OLX и Prom.ua

Налоговая служба Украины начала активно мониторить переводы средств, поступающих физическим лицам в связи с продажей товаров через платформы OLX, Prom.ua и подобные онлайн-площадки. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в финансовых учреждениях, пишет MigNews.

Согласно новым подходам к финансовому контролю, налоговики автоматически отслеживают любые поступления на банковские счета граждан, имеющих признаки предпринимательской деятельности, даже если речь идет об одноразовой продаже личных вещей, таких как подержанная одежда, обувь или детские игрушки.

Как уточняется, даже незначительные суммы, например 200 гривен, полученные за старые кроссовки, считаются доходом, подлежащим обязательному декларированию. В этом случае покупатель должен уплатить налог на доходы физических лиц в размере 18% и 1,5% военного сбора. Общая налоговая ставка составляет 19,5%, однако в ряде сообщений фигурирует цифра 23% — вероятно, с учетом дополнительных начислений или в случае, если продавец признается ФЛПом.

В настоящее время некоторые пользователи платформы OLX уже сообщают о штрафах от ДПС. В налоговой службе отмечают, что платформы электронной коммерции должны передавать информацию об активности пользователей согласно действующему законодательству, которое адаптируется к требованиям BEPS и международной фискальной прозрачности.

Финансисты советуют украинцам, часто продающим товары онлайн, или зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель, или по крайней мере фиксировать все денежные поступления и учитывать возможность налогового обязательства.

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