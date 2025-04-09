Наступление 2022 года может повториться: стоит ли ждать повторного удара с севера и как к этому готовится ВСУ

Нынешние учения называются «Запад» и вызывают серьезную обеспокоенность у украинского военного командования.

Осенью 2025 года Российская Федерация планирует очередные масштабные военные учения на территории Беларуси, пишет MigNews со ссылкой на источник T.me/truexanewsua.

Подобный сценарий уже разыгрывался в преддверии полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Тогда российские войска под прикрытием маневров «Союзная решительность» вошли на территорию Беларуси, а затем прорвались в Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.

Нынешние учения называются «Запад» и вызывают серьезную обеспокоенность у украинского военного командования.

Следует ли ожидать повторного наступления

По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сценарий 2022 года не следует считать завершенной историей. Несмотря на то, что Вооруженные силы Украины укрепили оборону на северном направлении, угроза повторного удара сохраняется.

Он отметил:

Мы должны учитывать тот факт, что будущие учения могут служить прикрытием для реального формирования ударной группировки.

Сырский подчеркнул, что белорусское направление остается опасным, даже если непосредственное участие белорусских войск в боевых действиях не зафиксировано.

Что такое обучение «Запад» и для чего они проводятся

Военные маневры «Запад» — это регулярная серия совместных учений Вооруженных сил РФ и Беларуси, обычно проводимых раз в четыре года. В 2021 году они проходили на десятках полигонов и включали сценарии масштабного столкновения с условным противником с запада.

В этот раз акцент снова смещается на приграничные территории с Украиной. По оценкам аналитиков, в учениях могут быть задействованы десятки тысяч военных, техники, авиации и ракетных войск. Всё это создает потенциальную платформу для неожиданного вторжения.

Как готовятся ВСУ

Украинские силы обороны уже сделали серьезные выводы после событий 2022 года. На северном направлении активно строятся укрепления, разворачиваются дополнительные подразделения, проводятся контрдиверсионные учения.

ВСУ наладили мониторинг ситуации с помощью дронов, спутниковой разведки и партнерских каналов. Также активизировано взаимодействие с пограничной службой и СБУ, чтобы минимизировать риски проникновения враждебных диверсионных групп.

Что делать гражданским в приграничных регионах

Власти на местах призывают жителей северных регионов сохранять спокойствие, но готовы к любому развитию ситуации. Планы эвакуации уже обновлены, а укрытие приведено в соответствие со стандартами.

При обострении событий гражданам советуют внимательно следить за сообщениями официальных источников, не игнорировать сигналы тревоги и знать ближайшие маршруты к укрытиям.

Напомним, что ранее Сырский анонсировал новое контрнаступление ВСУ.