Наталья Холоденко спела с Кэти Слейдж в Нью-Йорке для поддержки Украины: челлендж «We Are Family» объединяет мир через музыку

Наталья Холоденко – украинский психолог, кандидат философских наук, тренер личностного роста, телеведущая и предприниматель. Недавно она поделилась своей идеей, объединяющей людей во всем мире через песню «We Are Family». Ее цель — напомнить людям, что все мы являемся частью одной большой семьи, которая переживает горе, в частности, в условиях войны в Украине. Холоденко совместно с американской певицей Кэти Слейдж начала челлендж, призывая людей по всему миру петь эту песню на своих родных языках, чтобы объединиться в борьбе за мир и поддержку Украины. Об этом сообщает MigNews со ссылкой на Instagram Холоденко.

Мечты, вдохновляющие на большие перемены

Наталья Холоденко объясняет, что правильные мечты обладают мощной силой оживлять и мотивировать. В своем сторителинге она признается, что хотя не была готова к большим изменениям, она решила попробовать. Она верит, что мечты способны воодушевлять, когда они формулируются правильно, и именно это становится основным двигателем для действий и достижений. Для Натальи важно не только двигаться вперед, но и делать это с определенной целью изменить мир к лучшему.

Поддержка Украины через музыку

Челлендж «We Are Family» не просто о песне, а о глубоком осознании важности единства в сложные времена. Наталья хочет, чтобы эта песня стала не только символом поддержки Украины, но и универсальным выражением солидарности для всех людей, независимо от их национальности или цвета кожи. Она обращает внимание на то, как в условиях войны важно помнить о своих корнях, о семье и поддержке друг друга.

Вызовы на пути к международному признанию

Наталья не боится выходить из своей зоны комфорта, ведь ее цель — это не только стать известной на новом рынке, но и оставить след в меняющемся мире. Она вспоминает о своих сомнениях, когда впервые узнала, что ей нужно общаться на английском языке и петь на сцене вместе с Кэти Слэйдж, но в конце концов приняла этот вызов. Это большой шаг для женщины, которая решила не только помочь Украине, но и принять участие в международных проектах, которые могут повлиять на мировое мнение.

Призыв к действиям: «Не жди, действуйте!»

Наталья подчеркивает важность активных действий, а не пассивного ожидания. Она верит, что каждый может изменить свою судьбу, и что сейчас наступил важный момент для Украины, чтобы с помощью любви и поддержки мир обратил на нас внимание. Холоденко уверена, что только из-за действия можно изменить мир, и это также касается того, что происходит в Украине сейчас. Она призывает каждого участвовать в этом процессе, будь то через участие в челендже или через другие возможности поддержки.

«We Are Family» — больше чем песня

Идея Натальи Холоденко не ограничивается созданием челленджа, она стремится создать движение, которое будет объединять людей не только на уровне физическом, но и эмоциональном. Она хочет, чтобы этот челлендж стал глобальным, чтобы люди разных стран и культур совместно общались языком любви и поддержки. Песня We Are Family станет символом единства в трудные времена и напоминанием о том, что мы все часть одной большой семьи.

Таким образом, Наталья Холоденко не только делится своими мыслями, но и воплощает свои идеи в конкретные действия, побуждая других участвовать в важных социальных инициативах, имеющих потенциал изменить мир к лучшему.

Больше информации о последних военных поставках можно узнать в нашей предыдущей новости «Германия передала Украине новый масштабный пакет военной помощи: получат ВСУ».