Руслан Кравченко стал Генеральным прокурором Украины в 2025 году, и его назначение вызвало большое внимание как среди политиков, так и в обществе. Он один из самых молодых чиновников, занявших эту должность. В этой статье мы подробно расскажем, кто такой Руслан Кравченко, сколько ему лет, что о нем известно, а также его биографию и карьеру. Об этом сообщает DNEWS.
Руслан Кравченко: кто он такой и что о нем известно
Руслан Кравченко родился 14 марта 1990 года в Северодонецке, Луганская область. На момент назначения Генеральным прокурором ему было всего 35 лет, что делает его самым молодым человеком на этой должности в истории Украины. Кравченко проявил себя как опытный прокурор и борец с коррупцией, а также участвовал в расследованиях военных преступлений.
Где учился Руслан Кравченко и как началась его карьера
Руслан Кравченко учился в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна. Затем он поступил в Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», где в 2012 году получил диплом магистра права и звание «лейтенант юстиции». В том же году он начал работать в прокуратуре. Сначала он был следователем в Севастопольской прокуратуре, а позже продолжил работать в прокуратурах Ровненской и Львовской областей.
Участие в антитеррористической операции и работа в военной прокуратуре
В 2014 году Руслан Кравченко принял участие в антитеррористической операции на Востоке Украины. В тот период он был прокурором 33-й военной прокуратуры Южного региона. За участие в боевых действиях ему был присвоен статус участника боевых действий. Он активно занимался расследованием преступлений, совершенных как украинскими, так и российскими войсками.
Карьера Руслана Кравченко
Руслан Кравченко быстро продвигался по карьерной лестнице в правоохранительных органах.
Обвинение Януковича и его роль в судебных делах
Одним из важнейших моментов его карьеры стало расследование дела против экс-президента Виктора Януковича. Кравченко возглавил обвинение, которое привело к заочному осуждению Януковича на 13 лет лишения свободы. Это было значимое событие для Украины, поскольку оно продемонстрировало решимость правосудия.
Работа в Бучанской прокуратуре и расследование военных преступлений
С 2015 по 2021 год Кравченко возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. Здесь он руководил расследованием массовых убийств мирных жителей в Буче, совершенных российскими войсками. Эти преступления привлекли внимание всего мира, и работа Кравченко была признана значимой для международного расследования.
Должности в государственных структурах Украины
После своей работы в прокуратуре, в 2023 году Руслан Кравченко был назначен председателем Киевской областной военной администрации. В 2024 году он возглавил Государственную налоговую службу Украины. Эти должности подтвердили его способности эффективно управлять крупными государственными структурами.
Генеральный прокурор Украины
17 июня 2025 года Руслан Кравченко стал Генеральным прокурором Украины. Его кандидатура была поддержана Верховной Радой. Это назначение стало логическим шагом в его карьере, и он продолжил борьбу с преступностью и коррупцией на высшем уровне.
Награды и признание
За свою службу Руслан Кравченко был награжден несколькими высокими государственными наградами.
- Орден Данила Галицкого (2016 год) — за участие в антитеррористической операции.
- Нагрудный знак «Знак пошани» (2018 год) — за заслуги в сфере правосудия.
- Нагрудный знак «За сумлінну службу в органах прокуратури» (2019 год) — за многолетнюю службу в прокуратуре.
- Орден «За заслуги» III степени (2022 год) — за вклад в укрепление украинской государственности и защиту территориальной целостности Украины.
Эти награды подтверждают его высокий профессионализм и значительный вклад в развитие Украины.
Семья и личная жизнь
Руслан Кравченко предпочитает держать свою личную жизнь в тени. Известно, что он женат на Елене Шкробанец, которая работает в Офисе Генерального прокурора Украины. У пары нет детей. Семья Кравченко оказывает ему поддержку в карьере.
Родители и тесть Руслана Кравченко
Информация о родителях Руслана Кравченко ограничена. Однако известно, что его тесть, Игорь Шкробанец, является известным врачом и руководит лечебно-организационным управлением Национальной академии медицинских наук Украины. Игорь Шкробанец также занимал важные должности в медицинской сфере и был депутатом Черновицкого областного совета.
Скандалы и общественные обсуждения в карьере Руслана Кравченко
Руслан Кравченко столкнулся с общественным вниманием из-за нескольких скандалов. В 2023 году, во время участия в конкурсе на должность главы НАБУ, возникли вопросы о его доброчестности. Это было связано с приватизацией служебной квартиры, что вызвало подозрения у комиссии. Кравченко объяснил, что действовал в рамках закона, так как на тот момент не имел собственного жилья.
Другим событием, привлекшим внимание, стало его заочное арестование в 2017 году в России по обвинению в совершении военных преступлений. Это заявление было сделано российскими властями, но Интерпол не поддержал этот запрос.
Руслан Кравченко прошел путь от следователя до Генерального прокурора Украины. Он занимал ключевые должности в прокуратуре и других государственных структурах. Его работа в борьбе с коррупцией и расследовании военных преступлений стала значимой для страны.
Ранее мы писали о том, что Комитет Верховной Рады одобрил назначение Руслана Кравченко Генеральным прокурором Украины.
Источники: unian.net, kyivvlada.com.ua, strana.today