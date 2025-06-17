Руслан Кравченко стал Генеральным прокурором Украины в 2025 году, и его назначение вызвало большое внимание как среди политиков, так и в обществе. Он один из самых молодых чиновников, занявших эту должность. В этой статье мы подробно расскажем, кто такой Руслан Кравченко, сколько ему лет, что о нем известно, а также его биографию и карьеру. Об этом сообщает DNEWS.

Руслан Кравченко: кто он такой и что о нем известно

Руслан Кравченко родился 14 марта 1990 года в Северодонецке, Луганская область. На момент назначения Генеральным прокурором ему было всего 35 лет, что делает его самым молодым человеком на этой должности в истории Украины. Кравченко проявил себя как опытный прокурор и борец с коррупцией, а также участвовал в расследованиях военных преступлений.

Где учился Руслан Кравченко и как началась его карьера

Руслан Кравченко учился в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна. Затем он поступил в Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», где в 2012 году получил диплом магистра права и звание «лейтенант юстиции». В том же году он начал работать в прокуратуре. Сначала он был следователем в Севастопольской прокуратуре, а позже продолжил работать в прокуратурах Ровненской и Львовской областей.

Руслан Кравченко. Фото: УНИАН, Виктор Ковальчук

Участие в антитеррористической операции и работа в военной прокуратуре

В 2014 году Руслан Кравченко принял участие в антитеррористической операции на Востоке Украины. В тот период он был прокурором 33-й военной прокуратуры Южного региона. За участие в боевых действиях ему был присвоен статус участника боевых действий. Он активно занимался расследованием преступлений, совершенных как украинскими, так и российскими войсками.

Карьера Руслана Кравченко

Руслан Кравченко быстро продвигался по карьерной лестнице в правоохранительных органах.

Обвинение Януковича и его роль в судебных делах

Одним из важнейших моментов его карьеры стало расследование дела против экс-президента Виктора Януковича. Кравченко возглавил обвинение, которое привело к заочному осуждению Януковича на 13 лет лишения свободы. Это было значимое событие для Украины, поскольку оно продемонстрировало решимость правосудия.

Руслан Кравченко. Фото: из открытых источников

Работа в Бучанской прокуратуре и расследование военных преступлений

С 2015 по 2021 год Кравченко возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. Здесь он руководил расследованием массовых убийств мирных жителей в Буче, совершенных российскими войсками. Эти преступления привлекли внимание всего мира, и работа Кравченко была признана значимой для международного расследования.

Руслан Кравченко. Фото: из открытых источников

Должности в государственных структурах Украины

После своей работы в прокуратуре, в 2023 году Руслан Кравченко был назначен председателем Киевской областной военной администрации. В 2024 году он возглавил Государственную налоговую службу Украины. Эти должности подтвердили его способности эффективно управлять крупными государственными структурами.

Руслан Кравченко. Фото: из открытых источников

Генеральный прокурор Украины

17 июня 2025 года Руслан Кравченко стал Генеральным прокурором Украины. Его кандидатура была поддержана Верховной Радой. Это назначение стало логическим шагом в его карьере, и он продолжил борьбу с преступностью и коррупцией на высшем уровне.

Руслан Кравченко. Фото: yzheleznyak / Telegram

Награды и признание

За свою службу Руслан Кравченко был награжден несколькими высокими государственными наградами.

Орден Данила Галицкого (2016 год) — за участие в антитеррористической операции.

— за участие в антитеррористической операции. Нагрудный знак «Знак пошани» (2018 год) — за заслуги в сфере правосудия.

— за заслуги в сфере правосудия. Нагрудный знак «За сумлінну службу в органах прокуратури» (2019 год) — за многолетнюю службу в прокуратуре.

— за многолетнюю службу в прокуратуре. Орден «За заслуги» III степени (2022 год) — за вклад в укрепление украинской государственности и защиту территориальной целостности Украины.

Эти награды подтверждают его высокий профессионализм и значительный вклад в развитие Украины.

Семья и личная жизнь

Руслан Кравченко предпочитает держать свою личную жизнь в тени. Известно, что он женат на Елене Шкробанец, которая работает в Офисе Генерального прокурора Украины. У пары нет детей. Семья Кравченко оказывает ему поддержку в карьере.

Родители и тесть Руслана Кравченко

Информация о родителях Руслана Кравченко ограничена. Однако известно, что его тесть, Игорь Шкробанец, является известным врачом и руководит лечебно-организационным управлением Национальной академии медицинских наук Украины. Игорь Шкробанец также занимал важные должности в медицинской сфере и был депутатом Черновицкого областного совета.

Игорь Шкробанец, тесть Руслана Кравченко. Фото: из открытых источников

Скандалы и общественные обсуждения в карьере Руслана Кравченко

Руслан Кравченко столкнулся с общественным вниманием из-за нескольких скандалов. В 2023 году, во время участия в конкурсе на должность главы НАБУ, возникли вопросы о его доброчестности. Это было связано с приватизацией служебной квартиры, что вызвало подозрения у комиссии. Кравченко объяснил, что действовал в рамках закона, так как на тот момент не имел собственного жилья.

Другим событием, привлекшим внимание, стало его заочное арестование в 2017 году в России по обвинению в совершении военных преступлений. Это заявление было сделано российскими властями, но Интерпол не поддержал этот запрос.

Руслан Кравченко. Фото: из открытых источников

Руслан Кравченко прошел путь от следователя до Генерального прокурора Украины. Он занимал ключевые должности в прокуратуре и других государственных структурах. Его работа в борьбе с коррупцией и расследовании военных преступлений стала значимой для страны.

Ранее мы писали о том, что Комитет Верховной Рады одобрил назначение Руслана Кравченко Генеральным прокурором Украины.

Источники: unian.net, kyivvlada.com.ua, strana.today