Німеччина вводить нові правила для біженців з авто. Що зміниться?

З 1 жовтня вступають в силу нові правила реєстрації автомобілів для українських біженців, які перебувають у Німеччині понад рік.

З 1 жовтня 2024 року в Німеччині вступають в силу нові правила реєстрації автомобілів для українських біженців, які проживають у країні більше року. Відтепер, щоб отримати німецькі номерні знаки, українцям потрібно буде надати кілька документів, серед яких посвідчення особи з прізвищем, написаним латиницею, українські документи на автомобіль та страховий поліс, пише MigNews з посиланням на джерело Аussiedlerbote.de.

Основні зміни у реєстрації транспортних засобів

Після початку війни українці мали можливість використовувати свої автомобілі без німецької реєстрації, однак цей режим був тимчасовим. Тепер, якщо біженці планують і надалі користуватися своїми автомобілями на території Німеччини, їм необхідно пройти процедуру реєстрації та сплатити відповідні мита. Останнім днем, коли автомобілі без німецьких номерів можуть перебувати на дорогах Німеччини, є 30 вересня.

Для спрощення процесу Федеральне міністерство транспорту спільно з місцевими органами влади розробило спеціальну анкету, що містить усю необхідну інформацію. Важливо зазначити, що всі документи повинні бути представлені в паперовій формі — електронні версії не прийматимуться.

Спеціальні умови для українських біженців

Крім того, автомобілі потрібно буде зареєструвати в митних органах. Однак для тих, хто обрав Європейський Союз як нове постійне місце проживання, Міністерство транспорту Німеччини передбачило певні пільги: якщо транспортний засіб буде визнано «майном переселенця» (Übersiedlungsgut), мита можна буде не сплачувати.

Раніше власники автомобілів з українськими номерами могли не проходити реєстрацію, якщо мали чинну страховку і якщо їхній автомобіль не становив загрози для безпеки. Проте нині, за даними Міністерства транспорту Німеччини, кількість автомобілів з українськими номерами, що перебувають на території країни, важко визначити через недостатній контроль.

Зростання інтеграції українців у німецький ринок праці

Важливо також зазначити, що інтеграція українських біженців у німецький ринок праці почала активізуватися. У вересні 2024 року 8500 громадян України знайшли роботу на первинному ринку праці, що вдвічі більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це свідчить про покращення умов для українців у Німеччині та їхню поступову адаптацію.

Отже, нові правила реєстрації автомобілів спрямовані на покращення контролю за дорожньою ситуацією, хоча й викликають питання щодо їх реалізації та впливу на українських переселенців у Німеччині.

Зазначимо, що біженців з України в Німеччині меньше не стає, а навпаки.