Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко анонсировала возвращение ВНО в государстве.

После войны Украина планирует вернуться к проведению внешнего независимого оценивания для выпускников 11 классов, отменив Национальный мультипредметный тест.

Об этом сообщает MigNews со ссылкой на PolitExpert.net

Отмечается, что вышеперечисленное заявила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. По ее словам, актуальность ВНО — это то, о чем уже сейчас нужно говорить на бэкграунде качества образования в Украине.

Причем известно, что ВНО является важным инструментом для обеспечения прозрачного поступления в высшие образования и повышения уровня знаний среди выпускников. НМТ, как известно, вводилось из-за войны войны с Российской Федерацией, чтобы сделать процедуру оценки более безопасной и комфортной для учащихся.

По словам экспертов, возвращение к традиционному формату тестирования позволит восстановить доверие к системе образования и будет способствовать улучшению ее качества.

Следует отметить и то, что в Украине может появиться новый дорожный знак, а эксперты рассказали, зачем он и что уже известно.