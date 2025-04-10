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Политика
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Ночная атака дронов на Киев: взрывы, пожары и раненые – что известно по состоянию на утро

Нічна атака дронів на Київ: вибухи, пожежі та поранені – що відомо станом на ранок

Был зафиксирован пролет 30 вражеских беспилотников.

В ночь с 9 на 10 апреля Киев подвергся одной из самых масштабных воздушных атак последних недель. По сообщению Киевской городской военной администрации, над городом и в его окрестностях был зафиксирован пролет 30 вражеских беспилотников. Более половины из них – 16 дронов – были успешно уничтожены силами противовоздушной обороны, пишет MigNews.

Остальные беспилотники либо потерялись из виду средств наблюдения, либо покинули воздушное пространство столицы. Однако некоторые дроны таки успели нанести удар по гражданской инфраструктуре, повлекшие серьезные последствия.

В частности, в Голосеевском районе возник пожар на территории складского комплекса. Благодаря оперативной работе спасателей огонь удалось локализовать и потушить, предотвратив его распространение.

Еще один случай зафиксирован в Дарницком районе столицы: в результате попадания дрона разрушен частный жилой дом. Повреждены также соседние дома – взрывной волной выбиты окна, изуродованы автомобили, припаркованные поблизости. На месте также загорелся пожар, который удалось ликвидировать.

В результате атаки пострадали две женщины. Им была оперативно оказана медицинская помощь. По данным КМВА, в госпитализации они не нуждались.

Напомним, что на днях Россия и Украина обменялись ударами беспилотников: пострадали.

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