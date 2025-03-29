Новолуние и солнечное затмение 29 марта 2025 года: прогноз

Узнайте, на кого это астрологическое событие окажет наибольшее влияние.

К чему еще следует готовиться? Молодой человек и солнечное затмение в Овне обрушатся на Украину сегодня, 29 марта 2025 года. И на некоторых знаков Зодиака это астрологическое событие повлияет сильнее всего.

Может быть, это повлияет на вас? MigNews предлагает ознакомиться с новым прогнозом астрологов.

Особенности новолуния и солнечного затмения 29 марта 2025 года

Нынешнее новолуние солнечное затмение в Овне призвано заставить вас войти в силу и доказать, что вы готовы отстаивать то, чего хотите. Овен – кардинальный огненный знак Зодиака. Поэтому его вибрация – это самомотивация, стремление к новым достижениям и яростное бесстрашие.

В момент затемнения Солнце и Луна объединят свои силы в энергичном Овне, активизируя влияние Северного узла судьбы. Сейчас самое время выключить все внешние разговоры, заставляющие вас уступать желаниям и потребностям других людей и полностью расставить приоритеты на своем пути. Энергия знака Зодиака Овен не боится добиваться желаемого и идти вперед к своим целям. И при этом затмении вы тоже не должны бояться.

Правящая планета Овна, Марс, образует благоприятный трен к планете Сатурн, нацеленной на бизнес. Поэтому вспомните все уроки жесткой любви, которые затемнение преподнесли вам за последние годы, и используйте их, чтобы заставить себя работать и проявить себя. У вас есть инструменты, чтобы совершить чудо в своей жизни. Так что не ждите, пока кто-нибудь другой придет вас спасать, и не тратьте время на поиски короткого пути к финишу.

Это соединение Марса и Сатурна, происходящее одновременно с проблемами затемнения, означает, что все знаки Зодиака должны стать лидерами и готовы работать над своими долгосрочными видениями. Особенно люди с основными кардинальными знаками в своих картах.

Все ощутят на себе жар солнечного затмения в новолуние 29 марта. Но некоторые знаки Зодиака могут претерпеть метаморфоз, изменяющие жизнь.

Новолуние и солнечное затмение 29 марта 2025: прогноз для Овна

Март был для вас важным месяцем. Ведь он не только открывает сезон дней рождения, но и ретроградные Венеры и Меркурии одновременно проходят через ваш знак. В вашем мире происходит много внутренних глубоких погружений и просмотра личности! И будущее затмение в вашей зоне Зодиака поможет вам полностью войти в эту новую и улучшенную версию себя, даже если это означает выход за пределы зоны комфорта.

Это мощное лунное затмение – последнее затмение в вашем знаке к 2032 году. Поэтому, хотя оно может показаться напряженным, поверьте, что оно подталкивает вас к прохождению важного порога, который позволит вам увидеть свой путь на ближайшие годы. Вас просят избавиться от сомнений в себе и неуверенности в том, как вы проявляете себя в мире и полностью овладеть своей уверенностью. Приоритет ваших потребностей превыше всего. И не сомневайтесь в том, что они будут удовлетворены.

На Раков это астрологическое событие будет иметь наибольшее влияние.

Молодой человек символизирует новые старты, новые начинания и потенциал для роста и трансформации, Источник: vecteezy.com

Как единственный знак, управляемый Луной, затемнение всегда для вас эмоционально сильными периодами. Но это затмение находится в десятом доме. Поэтому вас ждут значимые уроки, касающиеся вашего карьерного пути, того, как вы проявляете себя на работе, и того, как вы преследуете свои амбиции. Пора перестать скрывать свои таланты или умалять жажду успеха. И это затемнение как раз для того, чтобы вы начали проявлять свой драйв и лидерские качества.

Кроме того, планета-управляющий Овна, Марс, находится в вашем знаке во время затемнения и образует союз с деловым Сатурном. Это придаст вам дополнительную решительность, мотивацию и смелость в достижении профессиональных целей. Сосредоточьтесь на том, какой следует вы хотели бы оставить в мире, и работайте над тем, чтобы это произошло.

Новолуние и солнечное затмение 29 марта 2025 года: прогноз для Весов

Начиная с 2023 года, затемнения переходят с вашего знака в зону отношений вашей карты. И это затемнение должно завершить эту ориентированную на рост сюжетную линию, связанную с вашими отношениями с другими людьми. За последние несколько лет вы много раз сбрасывали кожу, учась отпускать назойливых партнеров или части себя, угождающих людям, чтобы освободить место для более гармоничных связей, расширяющих душу. А в период этого затмения пора доказать, что вы умеете стоять на своем, независимо от того, что говорят окружающие.

Когда вы полностью владеете своей силой и не боитесь быть собой, вы привлечете к себе больше уважения.

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