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Новый министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль посетил Украину, подтвердив поддержку и помощь в борьбе с российской агрессией.
Фото: Getty Images
Политика
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Новый министр иностранных дел Германии посетил Украину

9 мая 2025 года министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль прибыл в Украину, чтобы принять участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран Европейского Союза, которая проходит во Львове. Это его первый визит в страну после назначения на должность главы МИД Германии. Об этом сообщает DNEWS в на страницу Иоганна Вадефуля в X (Twitter) и Tagesschau.

Немецкий министр, представляющий правительство канцлера Фридриха Мерца, подтвердил в своем сообщении в Twitter, что Германия продолжит поддерживать Украину на фоне продолжающегося конфликта с Россией. Вадефуль подчеркнул, что его страна готова оказать дальнейшую помощь, пока не будет достигнут мир.

«Германия останется одним из самых сильных союзников Украины. Мы будем делать все, что необходимо, и продолжим это делать столько, сколько потребуется, пока Россия не осознает, что война должна закончиться, а мирное соглашение должно быть достигнуто», — отметил министр в своём обращении.

С его визитом в Украину, Иоганн Вадефуль демонстрирует неизменную приверженность Германии к поддержке Украины в её борьбе за территориальную целостность и суверенитет. В рамках встречи министров иностранных дел ЕС во Львове, немецкий министр обсудит с коллегами текущие вопросы дипломатической и экономической помощи Украине, а также перспективы продолжения санкционного давления на Россию.

Ранее мы писали о том, что Мерц не был избран канцлером Германии.

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