После принятия нового закона о НАБУ и САП в Украине разгорелся широкий общественный и политический конфликт, который касается не только антикоррупционной сферы, но и общей стабильности правовой системы страны. Законопроект, внесенный в Верховную Раду и подписанный президентом Владимиром Зеленским, вызвал массу критики и протестов как внутри страны, так и за рубежом. В центре разногласий находится изменение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которые теперь окажутся под усиленным контролем Генерального прокурора. Этот шаг значительно ограничивает независимость этих органов, что вызвало волну недовольства среди граждан и экспертов.

Конфликт вокруг этого законопроекта имеет широкий резонанс и становится частью более крупной политической и юридической борьбы в стране, включая влияние внешних факторов. Детали — в материале от DNEWS.

Зачем нужен новый закон о НАБУ и САП

Одной из основных целей, которая была заявлена правительством при подготовке этого законопроекта, является укрепление борьбы с коррупцией. Однако изменения, предложенные в законе, в первую очередь касаются расширения полномочий Генерального прокурора, который теперь получит право вмешиваться в работу НАБУ и САП. Это включает возможность затребовать дела, изменить подследственность дел, а также передать их другим органам.

Основные положения законопроекта:

Генеральный прокурор сможет вмешиваться в ход расследований, которые ведет НАБУ, и передавать их в другие правоохранительные органы.

Упрощение взаимодействия между прокуратурой и антикоррупционными органами.

Введение новых правил для контроля работы детективов и прокуроров в рамках борьбы с коррупцией.

Законопроект №12414, который был принят Верховной Радой Украины 22 июля 2025 года, внес значительные изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, предоставив Генеральному прокурору право контролировать расследования и передавать их другим органам.

Публичная реакция на изменения

Принятие законопроекта вызвало активные протесты в различных городах Украины. Противники изменений утверждают, что они подрывают независимость антикоррупционных органов и позволяют политическим силам вмешиваться в расследования, что приведет к снижению эффективности борьбы с коррупцией. Акции протеста прошли в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и других крупных городах страны. Участники протестов заявляют, что закон ставит под угрозу основные достижения Украины в борьбе с коррупцией, которые были сделаны после Революции достоинства.

Протестующие считают, что такие изменения могут позволить политическому влиянию на расследования и ослабить систему правового контроля, что даст возможность власти манипулировать делами, особенно если речь идет о высокопоставленных чиновниках.

Влияние на международные отношения Украины

Международные партнеры Украины, включая Европейский Союз и США, выразили озабоченность по поводу изменений в законе. ЕС подчеркнул, что независимость НАБУ и САП была важным фактором для поддержки страны в процессе евроинтеграции. Европейские дипломаты заявили, что если Украина пойдет на уступки и ослабит эти органы, это может негативно отразиться на ее международных отношениях, особенно в контексте финансовой помощи и продолжения переговоров о вступлении в ЕС.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила обеспокоенность, заявив, что ослабление независимости антикоррупционных органов является шагом назад в борьбе с коррупцией. ЕС, как и другие западные партнеры Украины, считает, что сильные и независимые антикоррупционные органы являются важным условием для соблюдения принципов правового государства.

Реакция на изменения в законопроекте может повлиять на сотрудничество с МВФ, который привязывает свои транши к выполнению Украиной обязательств в области борьбы с коррупцией.

История создания НАБУ и САП

НАБУ и САП были созданы в 2014 году после Революции достоинства, когда Украина сделала курс на евроинтеграцию. Эти органы были созданы для борьбы с коррупцией, что стало одним из ключевых требований для получения финансовой поддержки от международных партнеров и вступления в ЕС.

До создания НАБУ и САП в Украине существовали проблемы с коррупцией на самых высоких уровнях власти. Специально созданные структуры должны были стать ответом на запрос общества о борьбе с высокопоставленной коррупцией. Они были поддержаны западными партнерами как гарант независимости расследований и прозрачности работы.

С момента своего создания, несмотря на некоторые проблемы с внутренними реформами и скандалами, НАБУ и САП добились значительных успехов в задержаниях высокопрофильных коррупционеров. Однако эти органы также становились объектом политических атак и попыток реформирования, что ставило под угрозу их независимость.

Основные проблемы, приведшие к изменениям

Причины принятия нового закона о НАБУ и САП связаны с несколькими факторами. Во-первых, внутренние проблемы в самих органах, такие как коррупционные скандалы, привели к необходимости их реформирования. Во-вторых, политическое давление со стороны представителей власти, не довольных независимостью этих органов, стало еще одной причиной изменений. В частности, президент Украины Владимир Зеленский и его администрация отмечали необходимость контроля за работой НАБУ и САП в условиях угроз внешнего вмешательства, в том числе со стороны России.

Кроме того, ситуация с делами против высокопрофильных чиновников, таких как задержание главы Верховного суда Всеволода Князева и других высокопоставленных лиц, показала, что органы, действующие в антикоррупционной сфере, могут работать вне контроля Офиса президента. Это, в свою очередь, вызывало раздражение и опасения в рядах власти, что могло стать причиной попыток вернуть их под прямой контроль.

Последствия для антикоррупционной борьбы

Ограничение независимости НАБУ и САП может серьезно ослабить систему борьбы с коррупцией в Украине. Если Генпрокурор получит право вмешиваться в работу этих органов, это может создать возможность для манипулирования расследованиями, особенно в случаях, когда речь идет о высокопрофильных фигурах. В свою очередь, это может привести к снижению доверия к государственным органам и сделать борьбу с коррупцией менее прозрачной.

Для международных партнеров Украины, особенно ЕС и МВФ, такие изменения могут стать сигналом о том, что Украина отказывается от своих обязательств по реформам и борьбе с коррупцией. Это может повлиять на дальнейшее сотрудничество и финансовую помощь от международных институтов.

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