Белый дом опубликовал предварительное расписание саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, который состоится 15 августа в Анкоридже, штат Аляска. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Reuters.

Согласно данным, распространённым американской администрацией для СМИ, встреча лидеров начнётся в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву). Трамп вылетит из Белого дома в 6:45 по восточному времени (13:45 по Киеву) и отправится в Анкоридж специально для участия в переговорах.

Возвращение главы США в Вашингтон запланировано на утро следующего дня, субботу 16 августа. Он покинет Анкоридж в 17:45 по местному времени (04:45 по Киеву).

Саммит в Анкоридже станет первой очной встречей двух лидеров за долгое время. Тематика переговоров пока держится в секрете, однако источники ожидают, что будут затронуты вопросы международной безопасности, двусторонних отношений, санкционной политики и глобальной стабильности.

По словам экспертов, место проведения встречи — отдалённый Анкоридж — выбрано не случайно. Это символическое и логистически удобное место, нейтральное и спокойное для переговоров столь высокого уровня.

Ранее мы писали о том, что Трамп и Путин проведут переговоры на военной базе в Анкоридже.

Фото: Getty Images