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Политика
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Общественный транспорт может остановиться: почему водители отказываются работать с 1 апреля

Мобилизация может привести к коллапсу общественного транспорта.

С 1 апреля 2025 г. Украине грозит серьезный коллапс в работе общественного транспорта из-за мобилизации, сообщает вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Балин в эксклюзивном интервью для Труха⚡️Украина.

До конца марта транспортные компании должны подтвердить критический статус для получения помощи, однако из-за низких зарплат водителей большинство компаний не сможет выполнить эти требования. Повышение зарплат водителей пока не планируется, поскольку это повлечет необходимость повышения тарифов для населения, что является непопулярным шагом среди пассажиров, пишет MigNews.

Сейчас в Украине уже наблюдается дефицит водителей — их не хватает на 30%, и с апреля эта цифра может вырасти до 50%. Многие водители опасаются мобилизации и не хотят работать в условиях неопределенности. Как следствие, общественный транспорт, в частности автобусы, могут оставаться на стоянках из-за отсутствия способных работать водителей.

В некоторых городах ситуация с бронированием водителей уже достигла критического уровня, что ставит под угрозу нормальное функционирование транспорта в ближайшие месяцы.

Напомним, что в Киеве приступили к эвакуации заброшенных и уничтоженных автомобилей.

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