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Политика
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Обзор матча Украина – Бельгия 3:1: сине-желтые победили с камбэком. ВИДЕО

Сборная Украины одолела Бельгию в рамках Лиги наций УЕФА.

Сборная Украины продемонстрировала невероятный характер, преодолев Бельгию в рамках Лиги наций УЕФА. Эта победа приближает нашу команду к выходу в Лигу А, пишет MigNews со ссылкой на источник Sport.ua.

20 марта 2025 года, на стадионе Энрике Рока в Мурсии, Украина сумела впечатляюще отыграться после поражения в первом тайме, когда бельгийцы вели в счете благодаря голу Лукаку. Однако во второй половине матча «сине-желтые» совершили настоящий камбэк.

Начало матча и первая половина

С самого начала поединка Украина пыталась атаковать, и уже на 6-й минуте у Романа Яремчука была прекрасная возможность забить, но удар удалось парировать Куртуа. Однако уже в середине первого тайма Бельгия взяла контроль над игрой. Травма Ивана Конопли на 25-й минуте только усугубила ситуацию для украинцев, и в конце первого тайма Лукаку забил после подачи от Де Брюйне.

Камбек во втором тайме

С началом второго тайма Украина не отчаялась и, воспользовавшись ошибкой бельгийского защитника Де Винтера, Гуцуляк сравнял счет на 66-й минуте. После этого психологически расслабленная Бельгия не смогла выдержать напор украинцев, и на 73-й минуте Ванат забил гол после прострела Цыганкова. Завершил победу гол Забарного на 79-й минуте.

Заключительные моменты и итоги

Результат игры 3:1 стал большим достижением для сборной Украины, которая показала отличную командную игру и заставила соперника капитулировать. Отметим еще одно сильное выступление нашего голкипера Лунина, сделавшего несколько важных сэйвов. Своим выступлением Украина доказала, что способна добиться больших результатов даже в самых сложных матчах.

Лига наций, стыковые матчи
Украина – Бельгия 3:1
Голы: Гуцуляк (66), Ванат (73), Забарный (79) – Лукаку (40).

Напомним, недавно стало известно, где состоится следующий матч женской сборной Украины.

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