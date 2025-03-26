Олег Плотницкий завершил карьеру в сборной Украины по волейболу

Плотницкий представлял команду с 2017 года.

Олег Плотницкий, 27-летний доигрыватель итальянской волейбольной команды «Перуджа», объявил о завершении своей карьеры в национальной сборной Украины. Этот шаг стал результатом долгих раздумий и тщательного анализа своего пути в команде, которую Плотницкий представлял с 2017 года, пишет MigNews со ссылкой на Sport.ua.

За время своей карьеры в составе сборной Плотницкий добился значительных успехов, в частности впечатляющего результата на чемпионатах Европы и мира. Одним из самых памятных моментов стал исторический выход украинской команды в четвертьфинал на этих престижных турнирах. Спортсмен также упоминает важные моменты, в частности участие в Евро U20 2016 года, которое стало важным этапом для его карьеры.

Плотницкий отметил, что эти годы в сборной стали не только периодом профессионального развития, но и моментами эмоционального напряжения и бесценного опыта. Он выразил благодарность своим коллегам по команде, тренерам и всем, кто поддерживал его на этом пути. Спортсмен подчеркнул, что у украинского волейбола есть большой потенциал и верит, что в будущем сборная сможет достичь новых высот.

Несмотря на завершение карьеры в сборной, Плотницкий заявил, что его связь с волейболом не оборвется. Он продолжит работу над развитием спорта и останется верен игре, ведь волейбол для него – это не только профессия, но и часть его жизни.

Недавно стало известно, что украинская гимнастка Алина Мельник тоже завершает свою карьеру.