OpenAI представила функцію пам’яті у ChatGPT: кому вона доступна

Функція доступна з 10 квітня.

Компанія OpenAI оголосила про запуск довгоочікуваної функції пам’яті в ChatGPT — одному з найпопулярніших чат-ботів на базі штучного інтелекту. Відтепер система здатна запам’ятовувати інформацію про користувача, що дозволяє формувати персоналізовані відповіді та краще адаптуватися до стилю спілкування конкретної людини, пише MigNews з посиланням на джерело Mashable.com.

Що таке функція памʼяті в ChatGPT

Нова функція дозволяє чат-боту зберігати дані про попередні розмови, уподобання, інтереси та навіть стиль мовлення користувача. Наприклад, якщо ви регулярно спілкуєтесь із ботом про спорт, технології чи кулінарію — він почне враховувати ці теми у майбутніх відповідях. Це зробить спілкування більш природним і релевантним, особливо для тих, хто використовує ChatGPT для навчання, роботи чи творчості.

Кому доступна нова можливість

З 10 квітня 2025 року функція памʼяті стала доступною для власників платних підписок ChatGPT Plus та Pro. Проте скористатися нею можуть не всі. OpenAI повідомляє, що наразі функція недоступна в ряді країн, зокрема в Європейському Союзі та Великій Британії. Причиною таких обмежень є законодавчі вимоги щодо захисту персональних даних, зокрема вимоги Загального регламенту про захист даних (GDPR).

Як працює функція та чи можна її вимкнути

OpenAI запевняє, що користувачі мають повний контроль над своїми даними. У налаштуваннях профілю можна переглянути, які саме дані запам’ятав ChatGPT, а також за бажанням — видалити окремі фрагменти інформації або повністю вимкнути функцію памʼяті. У разі її деактивації бот повертається до звичного режиму «з нуля» для кожної нової сесії.

Які переваги для користувача

Памʼять у ChatGPT відкриває нові можливості для персоналізованого спілкування. Наприклад, бот зможе:

памʼятати ваше ім’я та мову спілкування;

враховувати минулі запити при створенні нових відповідей;

адаптувати стиль написання під ваші побажання (формальний, неформальний тощо);

надавати поради з урахуванням минулого досвіду або контексту;

краще допомагати у тривалих проєктах чи навчальних темах.

Це може бути особливо зручно для підприємців, студентів, журналістів і всіх, хто активно користується ботом у щоденній діяльності.

Конфіденційність під контролем

OpenAI акцентує, що вся збережена інформація використовується виключно для покращення взаємодії з ботом і не передається третім сторонам. Крім того, компанія впроваджує інструменти прозорості, щоб кожен міг бачити, які дані зберігаються, і керувати ними самостійно.

OpenAI планує поступово розширювати доступ до функції памʼяті, включаючи нові країни та вдосконалюючи алгоритми взаємодії. Якщо тестування пройде успішно, памʼять може стати стандартною частиною взаємодії з ChatGPT для мільйонів користувачів у всьому світі.

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