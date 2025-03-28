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Политика
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Оплата больничных по-новому: что изменится с 4 апреля

Главным изменением станет расширение прав на получение пособия для застрахованных лиц.

Начиная с 4 апреля 2025 года, в Украине вступают в силу обновленные правила выплаты пособия по временной нетрудоспособности. Соответствующие изменения предусмотрены обновленным Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании», о чем сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины, пишет MigNews со ссылкой на источник Weukraine.tv.

Главным изменением станет расширение прав на получение пособия для застрахованных лиц: теперь выплаты предусмотрены как по основному месту работы, так и по всем местам работы по совместительству.

Основные изменения в выплатах больничных:

  • Пособие по временной нетрудоспособности, беременности и родам будет предоставляться по всем местам работы , включая совместительство;
  • На выплаты будут иметь право и лица, которые занимаются предпринимательской или иной деятельностью , и в то же время находятся в трудовых отношениях;
  • Не устанавливается никаких ограничений по количеству мест работы , по которым может начисляться помощь при наступлении страхового случая.

Как будет оплачиваться больничный в случае несчастного случая:

Для работников, пострадавших от несчастного случая на производстве и при этом имеющих другие места трудоустройства, вводится особый порядок компенсации:

  • Первые пять дней временной нетрудоспособности оплачивает страхователь по другому месту работы (не там, где произошел инцидент) — за свой счет;
  • Размер выплат будет составлять 100% среднего заработка (налогооблагаемого дохода) независимо от продолжительности страхового стажа работника;
  • Начиная с шестого дня больничный финансирует Пенсионный фонд Украины.

Обратите внимание

Нововведения будут применяться исключительно к страховым случаям, возникающим после 4 апреля 2025 года. Для всех событий, которые произойдут до этой даты, будут действовать действующие правила.

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