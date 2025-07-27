Пока Виктор Орбан выступал с ежегодной программной речью, лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр провёл собственное публичное мероприятие. В его выступлении прозвучали заявления, касающиеся политики Венгрии в отношении Украины, Европейского союза и России. Комментарии политика привлекли внимание СМИ и вызвали широкий общественный резонанс. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на 444.hu.

Курс на ЕС — но без Украины

Мадьяр заявил, что его партия «Тиса» не поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский союз. Он подчеркнул, что Венгрия должна руководствоваться своими интересами и быть готовой к длительным переговорам с другими странами ЕС.

Политик также выразил несогласие с проектом нового бюджета Европейского союза, обсуждение которого уже началось. По его мнению, предлагаемые параметры не соответствуют экономическим приоритетам Венгрии.

Жёсткая критика Орбана и осторожный подход к Кремлю

Мадьяр подверг критике действия Виктора Орбана в ЕС, заявив, что тот использует право вето не для защиты интересов страны, а в рамках личной политической стратегии. Он призвал к более конструктивной позиции Венгрии в рамках европейского сообщества.

Также он отметил, что в вооружённом конфликте между Россией и Украиной нет сомнений, кто является агрессором. Однако, по его словам, допустимы контакты с Москвой в тех случаях, когда это может способствовать продвижению к мирному урегулированию.

Призыв к мирному диалогу — но на условиях Украины

Мадьяр заявил, что Венгрия должна стремиться к практическим действиям, направленным на прекращение боевых действий. Он отметил необходимость дипломатической активности, выходящей за рамки публичных заявлений.

В своём выступлении он предположил, что если при посредничестве США появится реалистичный проект мирного соглашения, который будет приемлем для Украины, венгерский премьер должен будет вступить в контакт с президентом России или лично попытаться донести до него суть предложений.

Венгрия между двумя мирами

Мадьяр заявил, что Венгрия стоит перед выбором — быть частью сообщества западных демократий или ориентироваться на страны с авторитарной моделью управления. По его словам, страна не должна метаться между Востоком и Западом, а должна определиться с геополитическим курсом.

Он подчеркнул, что Венгрия уже выбрала Европу как свою стратегическую платформу и должна оставаться частью европейского пространства. Также он добавил, что уважение к международному суверенитету должно быть взаимным: если Венгрия ожидает невмешательства в свои внутренние дела, она тоже должна соблюдать этот принцип по отношению к другим государствам.

Выборы приближаются: Орбан vs. Мадьяр

Парламентские выборы в Венгрии назначены на апрель 2026 года. Партия «Фидес» под руководством действующего премьер-министра Виктора Орбана и партия «Тиса», которую возглавляет Петер Мадьяр, являются главными претендентами на победу.

В политической повестке усиливается конкуренция между двумя лидерами. Заявления Мадьяра о внешнеполитическом курсе и европейской интеграции становятся частью предвыборной кампании, отражающей разницу в подходах между оппозицией и правящей коалицией.

Ранее мы писали о том, кто такой Петер Мадьяр: как бывший соратник Орбана стал его главным конкурентом и символом надежды для венгров.

Фото: Getty Images / Balint Szentgallay / NurPhoto



