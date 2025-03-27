Опубликован полный текст соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых и восстановлении страны

Украина и Соединенные Штаты сделали важный шаг в укреплении экономического партнерства
Украина и Соединенные Штаты сделали важный шаг в укреплении экономического партнерства – обнародован полный текст соглашения об использовании природных ресурсов и создании общего фонда для финансирования восстановления Украины, пишет MigNews со ссылкой на источник Eurointegration.com.ua. Документ содержит ключевые положения о механизмах управления фондом, финансовых взносах сторон и будущих перспективах сотрудничества в сфере нефти, газа, минералов и инфраструктуры.
Основные положения сделки
- Формирование Фонда
Соединенные Штаты и Украина договорились об учреждении общего фонда, финансирующего восстановление страны. Управление фондом будет осуществляться представителями обоих государств.
- Вклад Украины
Согласно соглашению Украина обязуется направлять 50% доходов от будущей монетизации государственных природных ресурсов, в частности нефти, газа, минералов и инфраструктуры, в Фонд.
- Финансирование со стороны США
Соединенные Штаты также будут вносить соответствующие взносы, что позволит эффективно инвестировать привлеченные средства в развитие Украины.
- Контроль за активами Фонда
Ни одна часть Фонда не может быть продана или передана без взаимного согласия сторон.
- Ратификация и последующие шаги
Фонд должен быть ратифицирован украинским парламентом. Тем временем рабочие группы из Украины и США уже приступают к работе над финальным текстом соглашения.
Текст соглашения между Украиной и США. Источник: Telegram.
Напомним, что ранее Совет Безопасности ООН принял предложенную США нейтральную резолюцию по войне в Украине.