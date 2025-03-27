Опубликован полный текст соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых и восстановлении страны

Украина и Соединенные Штаты сделали важный шаг в укреплении экономического партнерства

Украина и Соединенные Штаты сделали важный шаг в укреплении экономического партнерства – обнародован полный текст соглашения об использовании природных ресурсов и создании общего фонда для финансирования восстановления Украины, пишет MigNews со ссылкой на источник Eurointegration.com.ua. Документ содержит ключевые положения о механизмах управления фондом, финансовых взносах сторон и будущих перспективах сотрудничества в сфере нефти, газа, минералов и инфраструктуры.

Основные положения сделки

Формирование Фонда

Соединенные Штаты и Украина договорились об учреждении общего фонда, финансирующего восстановление страны. Управление фондом будет осуществляться представителями обоих государств.

Соединенные Штаты и Украина договорились об учреждении общего фонда, финансирующего восстановление страны. Управление фондом будет осуществляться представителями обоих государств. Вклад Украины

Согласно соглашению Украина обязуется направлять 50% доходов от будущей монетизации государственных природных ресурсов, в частности нефти, газа, минералов и инфраструктуры, в Фонд.

Согласно соглашению Украина обязуется направлять 50% доходов от будущей монетизации государственных природных ресурсов, в частности нефти, газа, минералов и инфраструктуры, в Фонд. Финансирование со стороны США

Соединенные Штаты также будут вносить соответствующие взносы, что позволит эффективно инвестировать привлеченные средства в развитие Украины.

Соединенные Штаты также будут вносить соответствующие взносы, что позволит эффективно инвестировать привлеченные средства в развитие Украины. Контроль за активами Фонда

Ни одна часть Фонда не может быть продана или передана без взаимного согласия сторон.

Ни одна часть Фонда не может быть продана или передана без взаимного согласия сторон. Ратификация и последующие шаги

Фонд должен быть ратифицирован украинским парламентом. Тем временем рабочие группы из Украины и США уже приступают к работе над финальным текстом соглашения.

Текст соглашения между Украиной и США. Источник: Telegram.

Напомним, что ранее Совет Безопасности ООН принял предложенную США нейтральную резолюцию по войне в Украине.