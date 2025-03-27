Четверг, 27 марта, 2025
6.3 C
Киев
type here...
Политика
Время чтения 1 мин.

Опубликован полный текст соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых и восстановлении страны

Украина и Соединенные Штаты сделали важный шаг в укреплении экономического партнерства

Украина и Соединенные Штаты сделали важный шаг в укреплении экономического партнерства – обнародован полный текст соглашения об использовании природных ресурсов и создании общего фонда для финансирования восстановления Украины, пишет MigNews со ссылкой на источник Eurointegration.com.ua. Документ содержит ключевые положения о механизмах управления фондом, финансовых взносах сторон и будущих перспективах сотрудничества в сфере нефти, газа, минералов и инфраструктуры.

Основные положения сделки

  • Формирование Фонда
    Соединенные Штаты и Украина договорились об учреждении общего фонда, финансирующего восстановление страны. Управление фондом будет осуществляться представителями обоих государств.
  • Вклад Украины
    Согласно соглашению Украина обязуется направлять 50% доходов от будущей монетизации государственных природных ресурсов, в частности нефти, газа, минералов и инфраструктуры, в Фонд.
  • Финансирование со стороны США
    Соединенные Штаты также будут вносить соответствующие взносы, что позволит эффективно инвестировать привлеченные средства в развитие Украины.
  • Контроль за активами Фонда
    Ни одна часть Фонда не может быть продана или передана без взаимного согласия сторон.
  • Ратификация и последующие шаги
    Фонд должен быть ратифицирован украинским парламентом. Тем временем рабочие группы из Украины и США уже приступают к работе над финальным текстом соглашения.

Опубліковано повний текст угоди між Україною та США про співпрацю у сфері корисних копалин та відновлення країни

Текст соглашения между Украиной и США. Источник: Telegram.

Напомним, что ранее Совет Безопасности ООН принял предложенную США нейтральную резолюцию по войне в Украине.

Горячее за неделю

Политика

Федоров показал работу секретного дрона «Катран»: что скрывает новая разработка Украины

0
Дальность дрона достигает более 1000 км. Дрон «Катран»...
Экономика

Чехія готова відправити військових в Україну у складі європейської миротворчої місії — Павел

0
Ідея щодо розгортання миротворчої місії в Україні, висловлювалася Францією,...
Экономика

В Еврокомиссии сообщили ключевое условие для отмены или ослабления антироссийских санкций

0
В начале марта страны ЕС пролонгировали еще на полгода...
Общество

АЗС готовятся к изменениям: что будет с ценами на бензин в ближайшие дни

0
В ближайшее время в Украине прогнозируется заметное понижение цен...
Политика

Microsoft закрывает Skype после 21 года работы: когда и почему

0
Почему Skype прекращает свое существование? Skype – это...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Как регулярные прогулки могут прибавить более 5 лет к вашей жизни

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Лучшие упражнения без быстрого наращивания мышц: эффективность и советы

0
Важно выполнять упражнения правильно, регулярно и сбалансированно сочетать с...

240 виїздів, що рятують життя: на Київщині працюють безкоштовні мобільні гінекологічні бригади

0
На Київщині триває медичне обстеження, яке проводять мобільні гінекологічні...

Нестабильная погода: синоптики рассказали, в каких регионах будут дожди, снег и аномальные температуры

0
Снижение температуры и дожди в начале недели напоминают о...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.