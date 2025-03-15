Оставлять в покое или оставлять в покое: как правильно на украинском?

Многие не уверены, как перевести с русского «оставить в покое».

Иногда всем нам хочется побыть наедине и чтобы нас никто не беспокоил в этот момент. Близкие и друзья могут и без слов это понять. Однако есть люди, которым нужно объяснить простым языком, чтобы они нас не досаждали. Как же правильно попросить их об этом, говорить и писать на украинском – оставлять в покое или оставлять в покое?

Второй вариант очень популярен. Но это языковая ошибка, и MigNews просит вас больше никогда не использовать этот вариант. Сейчас вы поймете почему.

Как правильно говорить и писать на украинском: оставлять в покое или оставлять в покое?

Невинная фраза «оставлять в покое» на самом деле является калькой от русского выражения «оставят кого-нибудь в покое». Но в украинском языке, как говорит языковед Александр Авраменко, «оставлять» нельзя использовать в этом контексте: оставлять можно что-нибудь в наследство или не оставлять и мокрого места.

Как же перевести «оставят кого-нибудь в покое» с русского на украинский?

Правильно: оставлять в покое – оригинальный украинский фразеологизм.

Неправильно: оставлять в покое.

Как еще можно сказать «оставлять в покое» украинский язык

Если вам не по душе фраза «оставлять в покое» или вы хотите расширить свой словарный запас, предлагаем запомнить несколько альтернатив – синонимы с тем же значением: оставить чистый (святой) покой; не беспокоить. Все они подходят по содержанию и отвечают нормам украинского языка.

Примеры употребления «оставлять покой» в речи и письме

Теперь вы знаете правильный аналог «оставят кого-нибудь в покое» в украинском языке. Используйте его и помните, что украинский язык – это не калька. В нашем языке множество фразеологизмов, которые могут передать нужное вам значение в языке и на письме. Вот несколько предложений для быстрого запоминания:

Пожалуйста, оставь меня в покое. Мне нужно побыть наедине.

Он попросил, чтобы все оставили его в покое. Я уважаю его и понимаю… После того, что произошло, должно пройти время, чтобы он пришел в себя.

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