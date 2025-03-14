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Политика
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Отменят ли 24 параграфа после перемирия и кто из украинских беженцев сможет остаться в Германии?

Что может измениться после перемирия узнайте в материале.

Временная защита для украинских беженцев в Германии по §24 AufenthG официально продлена до марта 2026 года. Однако вопрос возвращения остается открытым. Если в Украине будет объявлено перемирие или ситуация существенно улучшится, возможны изменения в статусе беженцев. MigNews рассмотрит потенциальные сценарии.

Возможно ли возвращение беженцев в Украину?

Один из вариантов, рассматриваемых в Германии, — добровольное возвращение украинцев с поддержкой государственных программ. Если правительство сочтет Украину безопасной, могут предложить:

  • Оплату транспорта (авиабилеты, железнодорожные и автобусные маршруты);
  • финансовую помощь на первый период адаптации;
  • Консультации по возвращению и социальной интеграции.

📌 Пример: в 2017 году немецкое правительство предлагало до 1200 евро на человека в рамках программы Starthilfe Plus для тех, кто добровольно возвращался на родину.

Угрожает ли депортация?

Несмотря на возможное перемирие, автоматическая отмена статуса беженца в Германии маловероятна. Власть будет оценивать ситуацию комплексно:

  • Экономические и социальные условия в Украине ;
  • Безопасность в конкретных регионах ;
  • Индивидуальные обстоятельства каждого беженца .

📌 Пример: после завершения конфликта в Косово в 1999 году беженцам разрешили остаться в ЕС еще на несколько лет для адаптации.

Как остаться в Германии?

Если вы не планируете возвращаться, следует рассмотреть легальные пути изменения статуса. Уже сейчас есть несколько вариантов:

  • рабочие визы для квалифицированных специалистов (§18a, §18b AufenthG);
  • Бизнес-виза для предпринимателей (§21 AufenthG);
  • Студенческая виза (§16a AufenthG);
  • Вид на жительство по гуманитарным причинам (§25 AufenthG);
  • Визы для воссоединения семьи (§28 AufenthG);
  • Получение постоянного вида на жительство (ПМЖ) после 5 лет (§9 AufenthG).

Пока украинцы могут пользоваться временной защитой в Германии до 2026 года. Однако для тех, кто имеет работу или учится, следует заранее позаботиться об изменении статуса, чтобы не зависеть от политических решений.

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