Отменят ли военное положение и мобилизацию во время 30-дневного перемирия?

Ответил на этот вопрос секретарь комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

Несмотря на возможное временное прекращение огня, военное положение и мобилизация в Украине не будут отменены. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко, пишет MigNews.

Костенко подчеркнул:

Мы не говорим о мире, а только о возможности перемирия на 30 дней. Поэтому отмена военного положения или прекращение мобилизации не рассматривается.

Ранее в информационном пространстве появилось предположение о возможных изменениях в военной политике Украины в случае договоренностей о временном прекращении боевых действий. Однако представитель парламентского комитета подчеркнул, что даже при кратковременном перемирии мобилизационные процессы и правовые режимы, введенные в связи с полномасштабной войной, останутся неизменными.

Подробности о согласованном перемирии на 30 дней можно найти здесь.