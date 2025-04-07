Парацетамол убивает сперматозоиды: что известно о рисках для мужчин и как защитить свое здоровье

Препарат может представлять серьезную угрозу для мужской фертильности.

Один из самых популярных обезболивающих препаратов в мире – парацетамол – может представлять серьезную угрозу для мужской фертильности. К такому выводу пришли исследователи, обнародовавшие свои результаты в британском издании Daily Mail . Согласно их данным, регулярное употребление этого препарата может не только снижать уровень тестостерона, но и значительно ухудшать качество спермы, пишет MigNews.

Как парацетамол влияет на мужское здоровье

Парацетамол широко используется для понижения температуры и облегчения боли. Однако последние исследования доказывают, что при частом или длительном применении это вещество:

снижает выработку мужских половых гормонов;

уменьшает подвижность сперматозоидов;

накапливается в организме, усугубляя отрицательные последствия со временем.

Эти факторы могут привести к снижению шанса на зачатие, особенно если препарат используется систематически без контроля врача.

Тревожная статистика: что говорят ученые

По данным ученых, количество сперматозоидов у мужчин по всему миру уменьшилось более чем на 60% за последние несколько десятилетий. Если тенденция сохранится, к 2045 г. средний уровень спермы может снизиться до критического минимума, что поставит под угрозу естественное продолжение рода.

Особый риск – для будущих родителей

Специалисты также отмечают опасность приема парацетамола во время беременности. Установлено, что употребление препарата беременной женщиной может влиять на формирование половой системы плода мужского пола. Это вызывает беспокойство среди медиков, поскольку даже непродолжительное применение лекарства на ранних сроках может иметь длительные последствия.

Как уменьшить риски: советы для мужчин

Чтобы снизить вероятность негативного влияния на репродуктивное здоровье, следует придерживаться простых рекомендаций:

Не злоупотреблять парацетамолом. Используйте только при необходимости и в рекомендованных дозах. Консультируйтесь с лечащим врачом. Особенно если планируете отцовство или принимаете лекарства длительное время. Следите за образом жизни. Рациональное питание, регулярная физическая активность и отказ от вредных привычек также оказывают влияние на качество спермы.

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