Решение было принято после пересмотра запасов боеприпасов Пентагона и вызвано опасениями по поводу снижения запасов артиллерийских снарядов, ракет для противовоздушной обороны и точных боеприпасов. США приостановили часть поставок, ранее обещанных Украине, после того, как стало известно, что существующие запасы оружия оказались слишком низкими. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Politico.

Пересмотр запасов боеприпасов Пентагона вызвал обеспокоенность из-за их количества. Решение было принято главой политического отдела Пентагона Эльбриджем Колби после детального анализа текущих запасов. Это решение было принято еще в начале июня, но начало действовать только сейчас, когда Украина отражает одни из крупнейших российских атак на гражданские объекты в Киеве и других городах.

Согласно информации, которая стала доступна, среди боеприпасов, которые были приостановлены, находятся ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, артиллерийские снаряды, ракеты Hellfire, а также другие ракеты, которые Украина запускает с истребителей F-16 и дронов. Потеря этих боеприпасов несомненно скажется на фронте, поскольку Украина продолжает отражать новые атаки российских войск.

Это решение было принято после встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Нидерландах. Трамп, выразив поддержку Киеву, не исключил возможность поставки дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot, несмотря на решение Пентагона.

Приостановка поставок вызвала обеспокоенность среди союзников Украины в Конгрессе, поскольку системы противовоздушной обороны США, такие как Patriot, являются основными в обороне Украины. Некоторые представители Конгресса выразили опасения, что этот шаг приведет к угрозе для жизни украинских военных и гражданских лиц.

Потеря боеприпасов создает дополнительные трудности, поскольку поставки таких систем продолжаются уже более двух лет, часть из которых поступала с складов Пентагона, а другая часть финансировалась через инициативу безопасности Украины, позволяющую закупать оружие для Киева у американских производителей.

Ранее мы писали о том, что Трамп допустил возможность поставки ракет Patriot в Украину.

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