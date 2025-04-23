Переговоры по Украине, которые ранее планировались с участием министров иностранных дел Украины, Великобритании, США, Франции и Германии, не состоятся в первоначальном формате. Встреча в Лондоне 23 апреля пройдет на уровне высокопоставленных представителей этих стран. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Sky News.

Как сообщает издание Sky News, главы МИД решили отложить участие в переговорах. Вместо них в обсуждении примут участие делегаты, представляющие внешнеполитические ведомства. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже прибыл в Лондон. Тым он планирует провести двустороннюю встречу с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми.

Снижение уровня переговоров связано с тем, что Украина отвергла предложение США признать Крым частью Российской Федерации. По данным Sky News, именно это решение повлияло на отказ от визита госсекретаря США Марко Рубио, который ранее планировал принять участие в лондонской встрече.

Издание также сообщает, что вслед за США Франция и Германия, вероятно, также приняли решение не направлять министров в британскую столицу. В переговорах примут участие спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог и чиновники от Франции и Германии.

Ранее в офисе президента Украины заявили, что встреча должна быть посвящена вопросам прекращения огня. Делегацию от Украины возглавляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Также в состав входят министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

СМИ ранее писали, что на переговорах США планировали представить свой мирный план, который включает семь пунктов. Среди них — прекращение огня, признание Крыма российской территорией, замораживание линии фронта и другие положения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова признавать какие-либо оккупированные территории частью России. По информации СМИ, именно такая позиция украинской стороны стала причиной отказа Рубио от участия в переговорах в Лондоне.

Ранее мы писали о том, что Киев готовит ответ на план Трампа по Крыму и НАТО — WSJ.