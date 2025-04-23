Среда, 23 апреля, 2025
22.6 C
Киев
type here...
Переговоры по Украине в Лондоне 23 апреля пройдут без участия глав МИД. Встреча состоится на уровне высокопоставленных чиновников.
Переговоры по Украине в Лондоне 23 апреля пройдут без участия глав МИД. Встреча состоится на уровне высокопоставленных чиновников.
Политика
Время чтения 1 мин.

Переговоры по Украине в Лондоне пройдут без глав МИД: встреча на уровне высокопоставленных чиновников

Переговоры по Украине, которые ранее планировались с участием министров иностранных дел Украины, Великобритании, США, Франции и Германии, не состоятся в первоначальном формате. Встреча в Лондоне 23 апреля пройдет на уровне высокопоставленных представителей этих стран. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Sky News.

Как сообщает издание Sky News, главы МИД решили отложить участие в переговорах. Вместо них в обсуждении примут участие делегаты, представляющие внешнеполитические ведомства. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже прибыл в Лондон. Тым он планирует провести двустороннюю встречу с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми.

Снижение уровня переговоров связано с тем, что Украина отвергла предложение США признать Крым частью Российской Федерации. По данным Sky News, именно это решение повлияло на отказ от визита госсекретаря США Марко Рубио, который ранее планировал принять участие в лондонской встрече.

Издание также сообщает, что вслед за США Франция и Германия, вероятно, также приняли решение не направлять министров в британскую столицу. В переговорах примут участие спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог и чиновники от Франции и Германии.

Ранее в офисе президента Украины заявили, что встреча должна быть посвящена вопросам прекращения огня. Делегацию от Украины возглавляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Также в состав входят министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

СМИ ранее писали, что на переговорах США планировали представить свой мирный план, который включает семь пунктов. Среди них — прекращение огня, признание Крыма российской территорией, замораживание линии фронта и другие положения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова признавать какие-либо оккупированные территории частью России. По информации СМИ, именно такая позиция украинской стороны стала причиной отказа Рубио от участия в переговорах в Лондоне.

Ранее мы писали о том, что Киев готовит ответ на план Трампа по Крыму и НАТО — WSJ.

Горячее за неделю

Общество

Как правильно писать: «воистину воскрес» или «во истину воскрес»

0
Как правильно писать: «воистину воскрес» или «во истину воскрес». Объяснение нормы, грамматика, традиция и примеры употребления.
Общество

Какие блюда готовят на Пасху: праздничное меню

0
Какие блюда готовят на Пасху: кулич, творожная пасха, мясо, яйца, салаты и сладости. Полное праздничное меню для светлого Воскресения.
Общество

Какой лунный день 22 апреля 2025 и как вести себя каждому знаку зодиака

0
Лунный день 22 апреля 2025: как лунная энергия повлияет на каждый знак и что важно успеть сделать в этот день.
Общество

Можно ли освящать вино на Пасху: какие продукты положить в пасхальную корзину

0
Можно ли освящать вино на Пасху: какие продукты положить в корзину, что нести в храм, как подготовить пасхальное угощение к освящению.
Общество

Прогноз магнитных бурь на 23 апреля 2025: как пережить этот день метеозависимым

0
Магнитная буря 23 апреля 2025 может вызвать недомогание. Узнайте, как метеозависимым подготовиться, облегчить симптомы и сохранить здоровье.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Адронный и андронный коллайдер: как правильно, что это такое и для чего он нужен
Следующая статья
Оскар 2025: новые правила для ИИ, беженцев и обязательный просмотр всех фильмов

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Что происходит с человеком во время магнитной бури: влияние на здоровье, психику и рекомендации

0
Что происходит с человеком, когда магнитные бури: симптомы, влияние на здоровье, кто в группе риска и как уменьшить негативные последствия.

Киев готовит ответ на план Трампа по Крыму и НАТО — WSJ

0
Киев готовит ответ на план Трампа, предусматривающий признание Крыма российским и блокировку вступления в НАТО — встреча пройдёт в Лондоне.

Почему стоматологи против зубочисток: что говорят врачи и чем заменить

0
Почему стоматологи советуют не использовать зубочистки: чем они вредны, чем заменить и как правильно ухаживать за промежутками между зубами без риска.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.